Ce efect a avut printre sceptici imunizarea lui Klaus Iohannis in public: "Nu stim daca vom avea destule vaccinuri, suficient de repede"

Conspiratiile antivaccinistilor pe marginea gesturilor publice

Disperarea oamenilor care stau la cozi

Pacientii cronici au nevoie de informatii clare

Ce oficiali europeni s-au vaccinat public

Iar faptul ca exemplul sau a fost urmat, la scurt timp, de premierul Florin Citu , de Anca Dragu, presedintele Senatului, sau de Ludovic Orban , presedintele Camerei Deputatilor, toti vaccinandu-se public, a sporit increderea romanilor in ser, dovada si interesul crescut al acestora de a se programa pentru vaccinare."Este firesc ce au facut acesti oficiali. Au sporit increderea in produs prin faptul ca le-au transmis celor de acasa ca vaccinul este unul bun. Cu siguranta ca in momentul in care vom vedea astfel de gesturi si de la inalti prelati ai Bisericii Ortodoxe sau ai altor bisericilor din Romania, increderea in vaccin va fi mai mare. Atunci cand avem influenceri intr-o asemenea campanie, ajuta. Increderea este un proces care se castiga. Iar in momentul in care tu consumi produsul pe care il recomanzi celorlalti, cu siguranta increderea nu poate decat sa creasca", a declarat pentru Ziare.com sociologul Gelu Duminica.Romania nu reuseste sa puna la dispozitia cetatilor interesati sa se vaccineze destule vaccinuri, suficient de rapid, atrage atentia Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame. Asta arata, inca o data, faptul ca sistemul medical romanesc nu face fata problemelor cu care se confrunta, adauga reprezentanta societatii civile."Acest gest public ajunge la cei peste 30% dintre romani nehotarati cu privire la vaccinare. Evident ca cei care sunt hotarati sa nu se vaccineze vor broda tot felul de conspiratii si pe marginea acestor gesturi publice. Gestul facut de politicieni sporeste increderea ca vaccinul e sigur si ca e bine ca si populatia sa il faca. Insa, in acest moment, ca sa fim onesti, nu stim daca vom avea destule vaccinuri, suficient de repede, pentru segmentul de romani care isi doresc sa se vaccineze", a declarat Ana Maita.In opinia acesteia, ceea ce se vede in aceste zile sunt hibe mai vechi din Sanatate care nu se rezuma la probleme legate de ordin logistic sau de livrare a dozelor , ci care merg mai in amanunt, la partea de sistem informatic, carpit ani de-a randul, si care isi arata disfunctionalitatile din plin."Ar trebui sa pedalam cu toata forta ca sa ii vaccinam cat de repede posibil pe cei care doresc sa se imunizeze anti COVID-19. In schimb, vedem ca oamenii stau la cozi, vedem ca sunt disperati sa se programeze, vedem ca medicii de familie nu reusesc sa tina pasul, vedem ca bolnavii cronic nu sunt identificabili in sistem", spune presedintele Asociatiei Mame pentru Mame.Intr-adevar, pacientii cronici sustin ca nu putine sunt cazurile in care nu sunt gasiti de platforma informatica dedicata vaccinarii anti COVID-19 ca avand o patologie cronica, astfel ca procesul de inregistrare devine unul dificil."Atunci cand vezi o persoana sanatoasa ca se vaccineaza public, iti da sentimentul ca vaccinul trebuie facut. Cand ne referim la categoria de bolnavi cronici, lucrurile stau diferit. Nevoia noastra este de a afla informatii cu privire la vaccin si cu privire la interactiunea pe care acest vaccin o are cu patologia de care suferim, fiecare dintre noi. Un pacient are nevoie de cat mai multe informatii pentru a lua decizia corecta", a declarat pentru Ziare.com si Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC).Reprezentantul pacientilor saluta gestul oficialilor romani de a se imuniza public, mai ales ca astfel de exemple exista si in alte state europene. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a numarat printre primii lideri europeni care s-au vaccinat public.De asemenea, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis s-a imunizat la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare impotriva pandemiei. Si presedintele Ciprului, Nicos Anastasiades, si prim-ministrul ceh Andrej Babis au ales sa se vaccineze public.