Olanda suspenda vaccinarea cu AstraZeneca, in asteptarea unei anchete "mai aprofundate" privind serul anti-Covid

"Pe baza noilor informatii, Autoritatea olandeza pentru medicamente a recomandat, ca masura de precautie si in asteptarea unei anchete mai aprofundate, sa suspende administrarea vaccinului AstraZeneca" impotriva COVID-19, a informat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat. Mai multe tari europene au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca, sau numai a unor loturi cu acest vaccin, in urma semnalarii mai multor cazuri de tromboze care au survenit in zilele urmatoare inocularii.Compania farmaceutica AstraZeneca a anuntat ca a incheiat duminica o analiza a procesului de vaccinare cu serul anti-COVID-19 pe care l-a produs si nu a descoperit vreo dovada a unui risc crescut de formare de cheaguri sanguine la persoanele inoculate cu acest vaccin.