Olivia Steer, dupa ce Mircea Cartarescu i-a atras atentia ca greseste: "In apararea mea, am fost or-bi-ta de cerificatul de vaccinat"

La inceputul acestei zile, Olivia Steer a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care il acuza pe Mircea Cartarescu ca nu stie regulile de scriere in limba romana si il critica pe acesta pentru ca si-a sfatuit cititorii sa se vaccineze.Dupa ce Cartarescu i-a transmis Oliviei Steer ca varianta sa de exprimare este corecta, aceasta si-a cerut scuze pentru greseala."Ii datorez domnului Mircea Cartarescu scuze publice pentru faptul ca l-am suspectat si acuzat ca nu cunoaste forma de dativ (feminin, singular) a adjectivului "draga". Domnia sa are dreptate cind spune ca nu am consultat inainte DOOM-ul, pentru a ma asigura ca adjectivul cu pricina este variabil, cu doar trei forme, iar nu cu patru, cum credeam eu, si - prin urmare - articolul "-i" se ataseaza formei unice de plural ("dragi"). Greseala mea e evidenta si absolut regretabila. Mea culpa!", a explicat Steer.Cunoscuta pentru politica anti-vaccin practicata, Olivia Steer a continuat cu atacul la adresa lui Cartarescu in privinta optiunii de a se vaccina."In apararea mea, nu pot sa spun decit ca am fost or-bi-ta de cerificatul de vaccinat al domnului Cartarescu, dar mai ales de indemnul domniei sale catre toti cititorii sai de a se imuniza cu un vaccin experimental, pentru ale carui efecte secundare anticipate (in mod oficial) producatorii au fost exonerati de raspundere penala si financiara, in mai toate statele lumii, in contradictie cu legile si regulile de etica medicala, universal valabile.Domnul Cartarescu este cu adevarat liber sa isi asume orice risc personal, daca doreste, vaccinindu-se cu vaccinuri experimentale, care nu au trecut testele de siguranta.Legea ii permite sa se joace cu propria sa viata, ca un ruletist dintr-un roman de groaza, iar noi nu ne putem opune. Dar, inainte sa faca recomandari periculoase multimilor insetate de modele autentice, a consultat lista cu efectele secundare ale noilor vaccinuri? Sau a presupus, la fel ca mine, in postarea de ieri, ca stie bine, ceea ce nu stie nimeni, pe de-a-ntregul, in momentul de fata? Iar daca le-a citit si le cunoaste gravitatea, este, oare, corect si moral sa indemne oamenii sa isi puna in pericol sanatatea si viata, prin injectarea unui ser atit de controversat, care face obiectul monitorizarilor oficiale atente, vreme de doi ani, de aici inainte?Nu stiu sigur nici un raspuns la aceste intrebari, fireste. Ceea ce stiu insa e ca toti putem gresi. Si asta si facem, de cele mai multe ori. Unii pot face erori de imagine si gramaticale (minore sau nu), altii de consiinta sau, in cel mai bun caz, de entuziasm nejustificat", a scris Steer pe Facebook.