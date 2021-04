Suplimentele alimentare care ajuta femeile sa nu se infecteze cu SARS -COV 2 STUDIU

In schimb, suplimente precum vitamina C, zincul sau usturoiul nu au contribuit la o scadere a riscului de COVID-19, potrivit studiului publicat de revista medicala britanica.De la declansarea pandemiei in 2020, potrivit expertilor de la Imperial College din Londra, s-a pus accentul pe avantajele suplimentelor de vitamine pentru a evita si a trata COVID-19.Vanzarile de vitamina C si multivitamine, crestere semnificativaIn Marea Britanie, in urma lockdown-ului decretat la 23 martie anul trecut, s-a constatat o crestere semnificativa a vanzarilor de vitamina C si de multivitamine. Suplimentele dietetice pot contribui la mentinerea unui sistem imunitar sanatos, insa nu se stia daca suplimentele specifice pot fi asociate unui risc mai scazut de contagiere cu noul coronavirus.Studiu: Mai putin de jumatate dintre cei care au avut COVID mai prezinta anticorpi la sase luni de la vindecarePentru a stabili o legatura, cercetatorii de la Imperial College din Londra au recurs la utilizatorii aplicatiei COVID-19 Symptom Study pentru a afla daca cei care luau suplimente au fost mai putin expusi contractarii acestei boli infectioase.Aplicatia a fost lansata in Marea Britanie, SUA si Suedia in martie 2020 pentru a obtine date privind evolutia pandemiei.INSP: 81.3% din personalul sanitar confirmat COVID-19, de la inceputul anului pana in prezent, era nevaccinat GRAFICInitial a fost inregistrat locul, varsta si factorii de risc asupra sanatatii utilizatorilor, insa ulterior acestora li s-au cerut informatii actualizate zilnic despre simptome, rezultatele la testele PCR sau asistenta medicala. Pentru acest studiu, cercetatorii au analizat informatiile furnizate de 372.720 de utilizatori ai aplicatiei din Marea Britanie referitoare la utilizarea regulata a suplimentelor dietetice in lunile mai, iunie si iulie 2020 (primul val al pandemiei) si la rezultatele pozitive la testelor PCR pentru coronavirus.Consumul de probiotice, Omega-3, multivitamine sau de vitamina D a fost asociat unui risc mai scazut de infectie cu SARS-CoV-2.Intre lunile mai si iulie, 175.652 de utilizatori din Marea Britanie au luat in mod regulat suplimente dietetice, in timp ce 197.068 nu au luat. Aproximativ doua treimi (67%) dintre acestia erau femei. In total, 23.521 de persoane au avut rezultate pozitive la SARS-CoV-2, in timp ce testele pentru 349.199 au fost negative. Prin urmare, consumul de probiotice, Omega-3, multivitamine sau de vitamina D a fost asociat unui risc mai scazut de infectie cu SARS-CoV-2.Analizand date precum varsta, sexul si greutatea, cercetatorii au constatat ca protectia oferita de probiotice, Omega-3, multivitamine si vitamina D a fost observata mai ales la femei, indiferent de varsta sau de greutate, insa nu la fel de clar si in cazul barbatilor.