Organizatia Mondiala a Sanatatii a aprobat de urgenta vaccinul Moderna contra COVID-19. Alte doua seruri ar urma sa primeasca un verdict saptamana viitoare

Acest vaccin cu ARN mesager "se adauga listei in crestere a vaccinurilor validate de OMS pentru utilizare de urgenta", a subliniat orgganizatia intr-un comunicat.OMS a omologat deja vaccinul de la Pfizer-BioNTech, cele doua seruri de la AstraZeneca fabricate in India si in Coreea de Sud si cel de la Johnson & Johnson , numit Janssen. O decizie este asteptata in curand, dupa toate probabilitatile saptamana viitoare, pentru cele doua vaccinuri chinezesti, Sinopharm si Sinovac. Aceasta procedura ajuta tarile care nu au mijloace de a determina ele insele eficienta unui medicament de a avea acces mai rapid la terapii si de a permite sistemului Covax, organizat de OMS cu parteneri (Alianta pentru vaccin (GAVI) si Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) pentru a distribui in special vaccinuri contra Covid natiunilor defavorizate, de a putea lua in considerare vaccinuri suplimentare.Potrivit comunicatului, "omologarea de catre OMS in cadrul procedurii pentru situatii de urgenta (EUL) constituie o conditie prealabila de aprovizionare cu vaccinuri pentru Covax".Aceasta omologarea a vaccinului de la Moderna este oportuna pentur platforma Covax, care in prezent este privata de vaccinul de la AstraZeneca produs de Serum Institue of India (SII), India blocand toate exporturile astfel incat dozele sa fie utilizate pentru a-si vaccina populatia.Produsul dezvoltat de start-up-ul Moderna, un pionier in vaccinurile contra Covid, are caracteristici foarte asemanatoare celui produs de Pfizer-BioNTech, cu 94,1% eficienta potrivit OMS. Acest ser american este autorizat an UE, in America de Nord, in Regatul Unit si in alte tari, precum Israel si Singapore.