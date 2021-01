OMS cere tarilor Europei sa faca eforturi mai mari in fata "situatiei alarmante" creata de noua tulpina de coronavirus

"Este o situatie alarmaneta, care inseamna ca pentru o perioada scurta de timp trebuie sa facem mai mult decat am facut", a spus directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o declaratie pentru presa.22 de tari din zona Europei, care cuprinde 53 de tari intre care Rusia, au inregistrat cazuri legate de noua tulpina, a precizat OMS. Europa a inregistrat mai mult de 27,6 milioane de cazuri si 603.000 morti, potrivit organizatiei.Conform OMS, noua tulpina "ar pute sa inlocuiasca progresiv pe celelalte aflate in circulatie in regiune, asa cum s-a vazut in Marea Britanie si din ce in ce mai mult in Danemarca".Franta a anuntat joi ca doua "focare" ale noii tulpini au fost depistate pe teritoriul ei, in Bretania (vest) si in regiunea pariziana Ile-de-France.In total, 19 cazuri de contaminare cu aceasta varianta sunt in toata Franta, precum si alte trei cu o tulpina diferita initial descoperita in Africa de Sud, a precizat Ministerul Sanatatii.Premierul francez Jean Castex si ministrul Sanatatii Olivier Veran sustin joi o conferinta de presa prin care sa apere strategia lor de vaccinare.Numarul de pacienti spitalizati a scazut usor miercuri in Franta, la 24.708 (mai putin cu 163 in 24 de ore), iar numarul bolnavilor de la terapie intensiva este stabil, la 2.607. Dar joi au fost confirmate 25.379 de cazuri de Covid.Mai mult de un milion de locuitori ai Uniunii Europene au primit prima doza de vaccin contra Covid-19, danezii, germanii si italienii sunt in frunte, potrivit unui bilant AFP.Insa, pentru OMS vaccinarea va fi o "lunga batalie". "Trei sau sase luni de drum foarte, foarte dificil se afla in fata noastra", a spus responsabilul pentru situatii de urgenta sanitara de la OMS, Michael Ryan.Autoritatile sanitare americane au anuntat ca o persoana din 100.000 a avut o reactie alergica grava dupa ce a primit o doza din vaccinul Pfizer/ BioNTech, subliniind ca beneficiile sunt superioare riscurilor.Epidemia se agraveaza si in Statele Unite, care deplangeau miercuri seara 3.626 de victime in 24 de ore, a doua zi dupa un record de alte 236.601 de noi contaminari.Situatia se degradeaza si in Asia.Premierul japonez Yoshihide Suga a declarat joi noua stare de urgenta la Tokyo si in marile suburbii, in contextul in care arhipelagul nipon si in special capitala inregistreaza recorduri de infectari.Neliniste este si in China, unde a aparut noul coronavirus acum un an si care eradicase epidemia din primavara: joi a anuntat 63 de noi contaminari in 24 de ore, un record din iulie 2020.Majoritatea noilor cazuri raportate joi au fost in Shijiazhuang, capitala provinciei Hebei, care inconjoara Beijingul (51 de contaminari la care se adauga 69 de cazuri de asimptomatici).In Canada, premierul din Quebec, Francois Legault, a anuntat lockdown nocturn incepand de simbata in aceasta provincie, intre orele 20.00 si 5.00 dimineata, pana la 8 februarie.Pandemia a facut cel putin 1.884.187 de victime in lume de la aparitie in decembrie 2019, potrivit unui bilant stabilit joi de AFP.