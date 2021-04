OMS, ingrijorata de o epidemie mult mai mare. Cazurile s-au dublat in ultimele doua luni

"Cazurile si decesele continua sa creasca la un nivel ingrijorator", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus intr-o conferinta de presa axata pe Papua Noua Guinee si regiunea Pacificului de Vest. El a declarat ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unei epidemii mai mari in Papua Noua Guinee si este vital ca tara sa primeasca mai multe vaccinuri anti-COVID19 cat mai curand posibil."Desi aceste cifre sunt in continuare mai mici decat in alte tari, cresterea este puternica, iar OMS este foarte ingrijorata de posibilitatea unei epidemii mult mai mari", a spus seful OMS.Ministrul Sanatatii din Papua Noua Guinee, Jelta Wong, a declarat ca este o provocare continua ca locuitorii tarii sa fie determinati sa poarte masti si sa li se inlature neincrederea in legatura cu aceasta boala, ceea ce complica eforturile de vaccinare. Oficialii OMS au declarat ca trei echipe medicale de urgenta au sosit in Papua Noua Guinee saptamana aceasta din Australia, Statele Unite si Germania."Situatia este extrem de dificila in acest moment", a spus Takeshi Kasai, directorul regional al OMS pentru Pacificul de Vest, in legatura cu situatia din Papua Noua Guinee.