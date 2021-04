OMS critica ritmul lent ''inacceptabil'' cu care se desfasoara vaccinarea in Europa, confruntata cu o situatie "ingrijoratoare"

"Ritmul lent de vaccinare prelungeste pandemia", a deplans filiala europeana a OMS, subliniind ca numarul de noi cazuri din Europa a crescut puternic in ultimele cinci saptamani."Vaccinurile sunt cel mai bun mijloc al nostru de a iesi din pandemie. Ele nu doar ca functioneaza, ci sunt si foarte eficiente pentru a limita imbolnavirile. Cu toate acestea, utilizarea acestor vaccinuri este de o lentoare inacceptabila", a declarat directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat in comunicat."Ca sa fiu inteles: trebuie sa acceleram procesul (de vaccinare), intarind productia, reducand obstacolele in administrarea de vaccinuri si utilizand chiar si ultima doza pe care o avem in stoc", a afirmat el. "In prezent, situatia regionala este cea mai ingrijoratoare din ce am putut observa dupa mai multe luni", a mai atentionat responsabilul OMS.In zona Europa a OMS, care include in jur de 50 de tari, printre care Rusia si mai multe tari din Asia Centrala, numarul de noi decese cauzate de COVID-19 a depasit 24.000 saptamana trecuta si se apropie "rapid" de pragul de un milion de decese, potrivit organizatiei.De asemenea, numarul de noi cazuri saptamanale a atins in regiune 1,6 milioane, in conditiile in care in urma cu doar cinci saptamani scazuse sub un milion, subliniaza OMS.