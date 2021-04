Operatorii privati isi vaccineaza angajatii pe capete. Industria ospitalitatii e si ea in top

"Operatorii economici privati sustin campania de vaccinare! Cifrele centralizate in urma cu cateva ore ne arata ca 79 de companii au demarat deja activitatea de imunizare a angajatilor, din care 16 sunt operatori din industria ospitalitatii . Ne dorim ca angajatii sa fie protejati, iar romanii sa mearga fara teama la hoteluri, restaurante si cafenele", a scrie, miercuri seara, pe Facebook Vicepresedintele CNCAV anunta ca 25 de echipe mobile au fost prezente in centrele organizate provizoriu de catre angajatori si au fost vaccinate anti-covid 4.961 de persoane."La aceasta cifra adaugam si munca celor din centrele mobile. Aproape 2.000 de persoane trecusera astazi, pana la ora pranzului, prin aceste cabinet", a mai scris BAciu.Acesta anunta si cate persoane s-au vaccinat in centrele mobile din judete:* ARAD - 40 persoane vaccinate in localitatea HALMAGIU* ARGES - 40 persoane vaccinate in localitatea LEORDENI* BACAU - 57 persoane vaccinate in localitatea RACHITOASA* CONSTANTA - 261 persoane vaccinate in localitatatile NEGRU VODA, ADAMCLISI* ILFOV - 1059 persoane vaccinate in localitatile AFUMATI, MOARA VLASIEI, 1 DECEMBRIE, CHIAJNA* MARAMURES - 120 persoane vaccinate in localitatile BISTRA, BARSESTI, OARTA DE JOS* MEHEDINTI - 90 persoane vaccinate in localitatile BALACITA, CUJMIR, GRUIA* SIBIU - 45 persoane vaccinate in localitatile MARPOD SI CHIRPAR