Personalul medical nevaccinat va fi obligat sa plateasca testele periodice COVID-19. Ce prevede ordinul pregatit de ministrul Sanatatii

Ea a afirmat ca a prezentat premierului Florin Citu principiile dupa care se ghideaza proiectul, urmand ca acesta sa intre in transparenta. Mihaila a precizat ca sanatatea pacientului trebuie sa fie pe primul loc."Am prezentat premierului principiile dupa care ne ghidam atunci cand dorim sa introducem aceasta testare. Am definitivat forma ordinului care implementeaza cum se realizeaza testarea. Ea va avea legatura inclusiv cu incidenta infectiei cu Covid in judetul in care personalul medical respectiv isi desfasoara activitatea. Doar peste o anumita incidenta, aceasta testare va deveni obligatorie si de asemenea am avansat discutiile cu INSP pentru a armoniza metodologia de testare pe care o elaboreaza INS cu Ordinul pe care l-am pregatit. In urmatoarele zile, saptamani, el va fi pus in transparenta intr-o prima etapa, apoi va intra in vigoare", a declarat Ioana Mihaila la TVR1.Ministrul Sanatatii a adaugat ca sanatatea pacientului este prioritara si a propus acest proiect deoarece personalul medical este cel care intra in contact direct cu bolnavii."Cred ca atata vreme cat vaccinul este extrem de sigur si disponibil gratuit trebuie sa ne gandim si la binele pacientului. Cand ne gandim la aceste aspecte, acest lucru il avem in cap, pacientul sanatatea lui trebuie sa fie pe primul loc. Din acest motiv dorim ca perosnalul medical care vine in contact direct cu pacientul sa fie fie vaccinat, fie testat periodic", a mai declarat Ioana Mihaila.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, in 19 iunie, ca se ia in calcul impunerea testarii periodice pentru personalul medical nevaccinat, iar costul testarilor sa fie suportat de fiecare persoana in parte."Nu putem obliga si nici nu este dorinta noastra sa obligam pe cineva sa se vaccineze", a afirmat Mihaila, precizand, insa, ca pacientii au dreptul sa fie tratati de personal vaccinat sau testat pentru siguranta.