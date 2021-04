Un bolnav de COVID-19, internat la Spitalul din Piatra Neamt, s-a sinucis la scurt timp dupa ce a fost vizitat de fiul sau

"Pacientul era internat cu COVID-19 in sectia de paliative din pavilionul vechi al spitalului. S-a aruncat de la geam la scurta vreme dupa ce a primit vizita unui membru al familiei. Pacientul era in stare stare grava, fiind conectat la oxigen", a declarat directorul medical al SJU Piatra-Neamt.Barbatul, in varsta de 73 de ani, a fost declarat decedat.Potrivit managerului SJU Piatra-Neamt, barbatul fusese internat pe 9 aprilie cu COVID-19 si era conectat la doua surse de oxigen.El s-a aruncat de la etajul al treilea la circa 10-15 minute dupa ce fusese vizitat de fiul sau.Politistii efectueaza cercetari, sub coordonarea unui procuror criminalist, pentru a stabili cauzele si imprejurarile in care s-a produs tragedia.