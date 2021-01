Vaccinare cu hopuri. Ministerul promite solutii, coordonatorul campaniei nationale evita sa discute despre probleme

Explicatiile managerului: aplicatia buclucasa pentru programare si lipsa de personal

Cate persoane au fost vaccinate in Prahova

Solutia ministerului: medicii vaccinatori, platiti pe contract separat

Voiculescu: "Sunt mai multe centre unde lucrurile nu au functionat ideal"

Se lucreaza la platforma in care se fac programarile

Aflati in imposibilitatea de a asigura permanenta si turele prevazute de lege in centrele de vaccinare anti COVID-19, din lipsa de resurse umane, o parte din managerii unitatilor sanitare din teritoriu au luat decizia de a sari peste programari sau de a le amana pentru o alta zi.Un exemplu in acest sens este Spitalul din Campina, in cadrul caruia functioneaza un centru de vaccinare anti COVID-19 inca din 31 decembrie. Veniti pentru a-si primi doza de vaccin impotriva noului coronavirus, medicii de familie si medicii stomatologi ori asistentele din cabinetele acestora au aflat, cu stupoare, ca trebuie sa faca cale intoarsa si sa revina intr-o alta zi."Am fost programat in ziua de vineri (8 ianuarie, n.r.), insa, ajuns acolo la ora stabilita, am constatat ca nu e nimeni. Un paznic mi-a spus ca nu se poate sa ma vaccinez, desi eram programat", a declarat, pentru Ziare.com, un medic din orasul prahovean.Printr-o situatie similara a trecut si un alt medic, stomatolog de-aceasta data."Am fost programata vineri (8 ianuarie - n.r.), dar nu era nimeni la centrul de vaccinare. Fiind in spital , am intrebat ce se intampla si paznicul mi s-a sugerat sa sun la un numar de telefon, la care mi-a raspuns managerul spitalului, care m-a rugat sa vin luni", a povestit medicul stomatolog.Nici cei programati sambata (9 ianuarie - n.r.) nu au primit vaccinul, si in cazul lor existand o intarziere de cateva zile."Sper sa depasim momentul acestor neplaceri. Ideea este ca exista, intr-adevar, o discrepanta in programari. Noi am pornit ultra haiduceste aceasta actiune de vaccinare pe 31 decembrie 2020, cu misiunea de a ne vaccina personalul propriu. Nici nu am terminat bine de vaccinat angajatii nostri, ca am fost pusi in situatia - neanuntata initial - de a ne ocupa si de alte categorii de personal", a explicat, pentru Ziare.com, medicul Calin Iulian Tiu, managerul Spitalului din Campina.Potrivit acestuia, daca in cursul diminetii, de luni pana vineri, permanenta in centrul de vaccinare anti COVID-19 poate fi asigurata, situatia sta diferit atunci cand vine vorba de acoperirea programului din centru in zilele de sambata si duminica sau de sarbatorile legale."Nici numarul de pacienti care au venit pana acum la vaccinare nu este mare. Au fost zile in care am avut cinci pacienti, sapte pacienti, doi pacienti, asta dupa ce am terminat vaccinarea angajatilor proprii. Acestia se programau prin aplicatie in mod corect, iar noua ne aparea ca avem duminica un pacient programat, insa fara ora, fara nimic", a explicat managerul, adaugand ca a gasit deschidere din partea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Prahova."In acest moment, putem sa ii contactam pe cei programati si sa convenim sa ne viziteze atunci cand suntem noi in masura sa le asiguram acest serviciu. Dar, practic, sa tinem doi medici ocupati, pe doua ture, sapte zile pe saptamana, este imposibil", a completat Tiu.Pana acum, in judetul Prahova s-au vaccinat peste 3.300 de persoane, spune purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Prahova, medicul Dan Decebal. Oficialul a admis ca au existat reprogramari la centrul din Spitalul din Campina, dar afirma ca acestea au fost "exceptii, si nu regula"."Mai sunt si situatii de acest gen. Pentru zilele de sambata si duminica, de pilda, au fost cazuri in care doar doua persoane au fost programate, una la ora 9.00, una la ora 16.00. Si, avand in vedere ca vaccinul are o valabilitate de sase ore, un numar prea mic de pacienti ar fi insemnat sa pierdem din doze, deci a fost o optimizare a acestora, daca vreti", a declarat, pentru Ziare.com, medicul Dan Decebal, reprezentantul DSP Prahova.O alta explicatie pentru reprogramari tine de comenzile de vaccin pe care le face Spitalul din Campina, care sunt in concordanta cu numarul de persoane programate pentru imunizare pe zi."Oamenii pot sa isi faca oricand programarea in platforma. Din cate stiu, daca cineva se programeaza peste 48 de ore, se poate intampla ca acel centru de vaccinare sa fi dat deja necesarul de vaccin pentru urmatoarele trei zile. Intr-un astfel de caz, persoanele care se inscriu ulterior momentului in care este data comanda nu vor fi prinse in comanda de vaccin. Este posibil, deci, sa existe niste mici lipsuri de vaccin. Din aceasta cauza si centrele fac reprogramari de la o zi la alta", a completat Dan Decebal.In prezent, la DSP Prahova comanda de vaccin se face de doua ori pe saptamana. "Pe masura ce o sa creasca interesul pentru vaccinare, o sa creasca si frecventa comenzilor. Pana acum, am reusit sa nu irosim nicio doza", a spus Dan Decebal, adaugand ca personalul din spitalul Campina este cel care asigura si vaccinarea din Centrul de vaccinare anti COVID-19, la fel cum se intampla in toate spitalele care au constituit centre de vaccinare.Medicii sunt obligati sa presteze activitatea de vaccinare daca sunt in timpul programului de lucru, "fiind platiti pentru acest serviciu prin contractul incheiat deja cu spitalul", afirma ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu . In ceea ce priveste lipsa de personal medical din unitatile sanitare mici, seful de la Sanatate spune ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi data o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie reglementate toate aceste detalii."Daca medicii sunt in timpul programului de lucru, atunci ei sunt platiti de spital pentru actul vaccinarii. Daca sunt in afara programului de lucru, vor putea sa semneze un contract separat pentru a fi platiti pentru vaccinare. Practic, in curand o sa putem sa platim personalul care lucreaza in aceste centre de vaccinare", a declarat, pentru Ziare.com, Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii.In ciuda afirmatiilor ca, la ora actuala, campania de vaccinare anti COVID-19 functioneaza ca pe roate, cazuri nefericite ca cel de la Spitalul din Campina au mai existat si in alte zone din tara. O confirma chiar ministrul Vlad Voiculescu."Avem semnale ca situatii ca cea de la Campina se regasesc si in alte spitale. S-a intamplat chiar si la case mai mari, nu doar in orase mici. Sunt mai multe centre unde lucrurile nu au functionat ideal", a declarat oficialul."Faptul ca primariile au gasit in fiecare oras mare spatiu pe care sa il puna la dispozitie a fost interpretat ca rezolvare in functionarea acestor centre, dar se uita ca nu poti sa faci nimic fara resursa umana", a completat Calin Iulian Tiu, care spera sa fie rezolvate si problemele legate de platforma de programari, si cele referitoare la personal.Se pare ca imbunatatiri din aceasta perspectiva vor exista in curand, da asigurari ministrul Sanatatii. "Angajatii MS si cei de la STS lucreaza in prezent pentru a imbunatati platforma de programare si intreg mecanismul de programare", a punctat Voiculescu.Ziare.com a solicitat un punct de vedere si de la coordonatorul Campaniei nationale de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghita. Acesta a raspuns, printr-un SMS, ca nu stie detalii despre problemele de la Campina, dar ca se va interesa si va reveni. La propunerea reporterilor Ziare.com de a-i explica ei situatia descoperita, in speranta unui punct de vedere mai rapid din partea sa, dr. Gheorghita "ne-a dat cu seen" si nu a mai raspuns.