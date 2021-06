Medic: "Pot spune cu siguranta ca aproape toti pacientii care ajung la spital din cauza COVID-19 nu sunt vaccinati"

Cu toate ca nu exista astfel de statistici inca in Romania, Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, din Bucuresti , sustine ca "aproape toti pacientii care ajung la spital din cauza Covid-19 nu sunt vaccinati"."Nu avem un studiu romanesc facut pe aceasta speta, insa cu siguranta pot spune ca aproape toti pacientii care vin in spital cu simptomatologie de covid si care vin la doctor ca sa fie evaluati sunt pacienti care nu sunt vaccinati pentru Covid-19", a declarat Radu Tincu pentru Ziare.com.Medicul atrage atentia asupra faptului ca exista persoane vaccinate care totusi ies pozitive la testele PCR, insa sustine ca se face o confuzie si ca asta nu inseamna ca au boala."Lumea o sa incerce sa dea exemplul pacientilor care sunt vaccinati si carora le-a iesit un test de Covid-19 pozitiv. Faptul ca ai un test PCR pozitiv de Covid-19 si esti vaccinat nu inseamna nimic. Vaccinul si imunitatea din urma vaccinari sunt menite sa previna cazurile simptomatice, adica sa nu avem simptome si sa nu dezvoltam forme severe de Covid-19", spune Radu Tincu.Medicul adauga ca vaccinarea nu inseamna ca un om nu mai poate sa iasa pozitiv la un test Covid-19, ci ca nu va face forme simptomatice sau severe. Pacientii care vin la spital , cu febra, tuse, carora nu le mai ajunge oxigenul si care sunt depistati cu Covid-19, asta inseamna ca au facut o forma simptomatica de Covid-19. Este confuzia care s-a creat printre oameni. Daca esti vaccinat si faci un test PCR si esti depistat pozitiv nu inseamna ca ai Covid-19. Inseamna ca la poarta de intrare in nas a fost identificat ARN-ul viral, dar nu inseamna ca tu esti bolnav de Covid-19. Este fundamental ca oamenii sa inteleaga ca vaccinul previne formele simptomatice si pe cele severe de boala si nu previne un test negativ", explica Radu Tincu.