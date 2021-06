Scadere importanta in intensitate a pandemiei in Asia si Europa in aceasta saptamana

Un indicator important, numarul cazurilor diagnosticate reflecta doar o fractiune din numarul real al infectiilor, iar comparatiile intre tari ar trebui tratate cu prudenta deoarece politicile de testare difera de la o tara la alta.Cu 466.400 de contaminari inregistrate zilnic in lume in aceasta saptamana, indicatorul a scazut din nou (-15% fata de saptamana precedenta), indica bilantul AFP.Indicatorul a inceput sa creasca din nou constant din 20 februarie, dupa o scadere fara precedent de mai mult de o luna la inceputul anului, cand numarul contaminarilor s-a redus la jumatate, in jur de 355.000 de cazuri zilnice.Pandemia a incetinit semnificativ in Asia (-28%) si Europa (-13%) in aceasta saptamana.Aceste doua zone contin sase dintre cele mai mari sapte scaderi ale saptamanii. Cel mai puternic declin se observa in Suedia (-36%, 1.200 de cazuri noi pe zi), urmata de Nepal (-35%, 5.000 de cazuri noi pe zi), India (-33%, 153.300 de cazuri noi pe zi), Bahrain (-32%, 2.200 de cazuri noi pe zi), Italia (-31%, 2.700 de cazuri noi pe zi), Ucraina (-30%, 2.300 de cazuri noi pe zi) si Japonia (-29%, 3.200 de cazuri noi pe zi).De asemenea, in aceasta saptamana pandemia a incetinit masiv in SUA/Canada (-28%) si usor in Orientul Mijlociu (-6%), in timp ce s-a accelerat in Oceania (+51%), in Africa (+18%) si in America Latina/Caraibe (+5%).Afganistanul este tara in care epidemia s-a accelerat cel mai mult (+86%, 1.100 de cazuri noi pe zi), dintre tarile care au inregistrat cel putin 1.000 de infectii zilnice in ultima saptamana.Urmeaza Regatul Unit (+42%, 3.700 de cazuri noi pe zi), Bolivia (+41%, 3.100 de cazuri noi pe zi), Mexic (+ 35%, 3.000 de cazuri noi pe zi) si Filipine (+ 35%, 6.800 de cazuri noi pe zi).India, in pofida unei noi scaderi a numarului de contaminari, ramane de departe tara care a inregistrat cel mai mare numar de noi contaminari saptamana aceasta (cu o medie de 153.300 de cazuri zilnice), inaintea Braziliei (65.900, +3%), Argentinei (31.600, +2%) si Columbiei (24.100, +19%).Raportat la populatie, tara cu cele mai multe cazuri in aceasta saptamana ramane arhipelagul Maldivelor (1.151 la 100.000 de locuitori ), inaintea statelor Bahrein (897) si Uruguay (692).India conduce, de asemenea, clasamentul privind decesele zilnice (3.300 pe zi in aceasta saptamana), inaintea Braziliei (1.800), Mexicului (815), Argentinei (530) si Columbiei (520). La nivel global, decesele zilnice au scazut in aceasta saptamana (11.165 pe zi, -5%).