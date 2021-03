UE va prezenta in martie propunerea de pasaport digital de vaccinare. Ursula von der Leyen vorbeste despre un proiect legislativ

"In privinta intrebarii despre cum ar putea arata pasaportul verde digital: vom inainta o propunere legislativa in martie", a declarat ea intr-o conferinta cu parlamentari conservatori germani, conform Reuters Liderii UE reuniti joi intr-un summit virtual privind gestionarea pandemiei, au discutat despre realizarea unor pasapoarte de vaccinare pentru cetatenii statelor membre care s-au imunizat impotriva Covid-19. Statele care sunt dependente de turism doresc adoptarea accelerata a unui astfel de document pentru a-si salva sezonul estival.In urma dezbaterilor, liderii UE au decis sa mentina restrictiile asupra vietii publice si a liberei circulatii, in contextul in care statele membre incearca sa controleze aparitia noilor variante de coronavirus care ar putea opri revenirea economica planificata.