Cum arata pasaportul verde care va intra in vigoare de la 1 iulie. Documentul, valabil la nivelul UE, este imposibil de falsificat FOTO

Cum ne putem procura pasapoartele de vaccinare

Certificat de Vaccinare,

Certificat de Testare,

Certificat de Recuperare, pentru cei care au trecut prin boala si s-au vindecat.

Documentul va fi pus la dispozitie publicului in cursul lunii iunie, iar de la 1 iulie posesorii certificatului vor putea calatori mai usor in UE si in spatiul Schengen.Calatoriile in strainatate nu sunt conditionate de detinerea acestor pasapoarte si nici nu inlocuiesc alte documente de calatorie.Parlamentul European a dorit sa ofere libertate de calatorie uniforma pentru toti detinatorii de "certificat verde". Avand in vedere ca sunt tari din UE si din spatiul Schengen care continua sa aplice norme de intrare si au conditii de carantina diferite, este important ca vizitatorii acestor state sa se informeze in prelabil, inainte de a face calatoria. Unele cer in mod explicit test, iar altele continua sa mentina carantina pentru persoanele care vin din zona rosie sau galbena.Conform STS, vom avea un portal (site) de unde ne vom putea descarca certificatul verde.Sunt de fapt trei categorii:Nu exista o aplicatie pe telefon sau pe alt dispozitiv mobil. Repsonsabilii cu implementarea sistemului spun ca nu este nevoie, momentan, fiindca ar face acelasi lucru ca si portalul.Va exista insa o aplicatie de verificare (scanare cod QR de pe certificat) care va fi utilizata de autoritati la intrarea in tara pentru a verifica validitatea certificatelor emise in Romania sau celelalte state membre UE.Responsabilii cu securitatea noilor documente spun ca sunt imposibil de falsificat.Cei care doresc, pot lista certificatul si il pot prezenta pe format de hartie autoritatilor. Acesta nu se va retine de autoritati ci, dupa scanare, se va inapoia posesorului.Toate persoanele, indiferent de nationalitate, care au resedinta legala in UE, pot obtine un pasaport verde. Responsabile pentru eliberarea acestora sunt institutiile nationale, cum ar fi spitalele, centrele de testare sau autoritatile sanitare. Certificatele digitale UE sunt gratuite si vor facilita calatoriile in spatiul european fara restrictii epidemiologice, nefiind ingradita libertatea de miscare.Iata cum arata certificatele:Certificatul de vaccinare cuprinde un cod QR, indicativul tarii emitente, datele de identificare ale posesorului: nume, prenume, data nasterii si un cod unic de certificat.Documentul mai contine tipul de vaccin, denumirea acestuia, numarul dozelor, data vaccinarii si statul in care s-a facut vaccinul. Desigul mai este mentionat si emitentul certificatului de vaccinareSTS precizeaza ca pentru acest certificat nu este data de expirare.Ca si in cazul certificatului de vaccinare, si cel de testare contine date privind persoana care a fost testata, indicativul statuluii emitent, codul QR, codul unic de indentificare al certificatului. Insa, in acest caz, se va preciza numele testului, tipul testului, unde a fost facut, cand a fost recoltat si momentul la care s-a dat rezultatul.Acest certificat este valabil insa doar trei zile, iar acest lucru se specifica pe document.Este cel adresat persoanelor care au trecut prin boala si s-au vindecat. Acesta contine codul QR, indicativul de tara, date despre persoana detinatoare, cum ar fi nume, prenume, data nasterii, codul unic de identificare.Apoi se mai precizeaza data la care a fost primul test pozitiv, statul unde s-a facut testul, cine a emis certificatul. Dar se precizeaza si ca acesta este valabil 180 de zile de la data primirii primului rezultat pozitiv.Valabilitatea unei dovezi va depinde de reglementarile fiecarui stat in parte. Inca nu s-a stabilit cat timp isi va pastra valabilitatea certificatul de vaccinare. Acelasi lucru este valabil si in cazul vindecarii de Covid. In Germania si Austria, se considera ca o persoana este vindecata timp de sase luni dupa ce a trecut peste infectie.In prezent, rezultatele negative ale testelor sunt valabile - in functie de stat - timp de maximum 72 de ore.Dupa implementarea sistemului informatic in tara noastra, preluarea datelor ce vor fi incluse in certificatele digitale UE se va realiza automat din Registrul Electronic National de Vaccinari pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19 si din aplicatia Corona-Forms pentru persoanele care au un test negativ in ultimele 72 de ore si persoanele care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2.In cursul zilei de miercuri, 26 mai, potrivit programarii stabilite la nivel european, Romania a realizat testarea de interconectare la gateway-ul UE care centralizeaza si administreaza cheile publice ale tarilor membre, necesare pentru verificarea semnaturilor digitale. Testarea s-a realizat in comun cu Letonia.Urmatoarea etapa cuprinde finalizarea portalului securizat de unde cetatenii vor putea sa isi descarce certificatele digitale UE si realizarea interna a testelor de performanta si de securitate ale sistemului informatic.Certificatele digitale UE vor fi implementate la inceputul lunii iulie, pana atunci, toate tarile care fac parte din proiect ar trebui sa ofere posibilitatea de emitere in format digital a acestuia.STS mai precizeaza ca aceste certificate pot suferi modificari pana la implementare.