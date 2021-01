La ce sa te astepti atunci cand mergi sa te vaccinezi anti-COVID. Cei zece pasi povestiti de un roman care a fost imunizat

Am fost vaccinat rapid, eficient, nedureros

Vaccinarea personalului esential, amanata cu 10 zile

Cum se face reprogramarea personalului esential

Chereches a vorbit despre ce s-a intamplat in centrul unde a fost vaccinat anti-COVID."No, m-am vaccinat - sau, mai corect, am fost vaccinat 🙂pasii prin care am trecut (pentru cei care urmeaza sa se vaccineze):1. am primit dezinfectant pentru maini,2. mi s-a luat temperatura,3. mi s-a verificat buletinul (ca la votare),4. am completat un formular de acord informat,5. am completat un chestionar de triaj vaccinare - raspuns cu da/nu/nu stiu la intrebarile: probleme de sanatate actuale + episod febril in ultimele 14 zile + alergii la alimente/ medicamente + reactie grava dupa alta vaccinare + probleme cronice de sanatate + cancer, leucemie, HIV + epilepsie + medicamente imunosupresoare in ultimele 3 luni + transfuzie de sange/imunoglobuline/medicamente antivirale in ultimul an + gravida/sanse sa ramaneti gravida in luna umatoare + alaptati in prezent + alt vaccin in ultimele 4 saptamani + infectat cu SARS-CoV-2 inainte si externat/iesit din izolare peste 28 zile.6. am trecut printr-o consultatie cu un medic - triaj medical (la mine a mers foarte repede),7. mi s-a verificat din nou buletinul inainte sa fiu vaccinat,8. am fost vaccinat - rapid, eficient, nedureros,9. mi s-a luat tensiunea arteriala + concentratia de oxigen din sange,10. am asteptat 15 minute pe un scaun, in caz de reactii alergice, timp in care un medic ne-a informat despre potentiale reactii adverse, tipul de vaccin, tipul de tehnologie (fain si clar explicat)", a scris Razvan Chereches pe pagina sa de Facebook.Razvan Chereches a dezvaluit si unde a mai gasit loc pentru vaccinare: "am fost vaccinat la sala de sport al orasului Ludus, judetul Mures - la distanta de 1 ora 15 minute minute cu masina - doar aici mai erau disponibile locuri in vorbele nemuritorilor de la Morning Glory cu Razvan Exarhu - I love Ludus!"Dr. Valeriu Ghoerghita a anuntat marti, 26 ianuarie, intr-o conferinta de presa, ca Romania are in prezent un deficit de 117.000 de doze de vaccin anti-Covid, asa ca, incepand cu 28 ianuarie, se decaleaza cu zece zile toate persoanele programate pentru prima doza, care deservesc activitati esentiale.Ca atare, solutia noastra pentru continuarea campaniei de vaccinare, fara sa afectam doza de rapel sau vaccinarea persoanelor cu boli cronice, a celor peste 65 de ani sau a celor din centre medico-sociale, din centrele de dializa sau a celor nedeplasabili, este ca incepand cu 28 ianuarie sa se reprogrameze cu zece zile toate persoanele care deservesc activitati esentiale pentru doza intai, adica 35.000 de persoane programate pentru prima doza.Astfel, data de 28 ianuarie de programare se translateaza cu 10 zile si devine 8 februarie . Se mentine acelasi ritm de vaccinare cu doza 1 pentru restul persoanelor programate. Se asigura doza de rapel pentru persoanele care au fost vaccinate pana la acest moment", a declarat Valeriu Gheorghita Dr. Valeriu Gheorghita a mai precizat ca reprogramarea "se face automat. Practic, in cursul zilei de astazi, persoanele respective, cele 35.000 de persoane, vor primi atat pe e-mail cat si pe SMS faptul ca au fost reprogramate, incepand cu data de 8 februarie, si vor avea si in platforma aceste modificari. Practic, te poti uita in platforma si iti vei vedea datele atat pentru prima doza cat si pentru rapel. Persoanele respective vor fi reprogramate in aceleasi centre de vaccinare; practic, vorbim de o decalare pentru 10 zile".Tot marti, Adrian Singheorghe, reprezentantul STS a transmis ca "modalitatea de anuntare a persoanelor se face cu 48 de ore inainte de data programarii. Acesta este unul dintre motivele pentru care aceasta decalare incepe de peste doua zile, adica maine vor primi informare cei care sunt reprogramati in prima zi din fereastra urmatoare".Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a anuntat miercuri, 27 ianuarie, ca pana in prezent au fost vaccinate peste 530.000 de persoane , intre care 40.000 au primit si rapelul.Mai puteti citi: