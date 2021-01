Patriarhia Romana va sprijini campania de vaccinare impotriva COVID-19. Va distribui o brosura cu informatii despre vaccin

Preotii si in general personalul clerical se pot vaccina in etapa a doua de imunizare care incepe saptamana viitoare. In sprijinul lor, o brosura cu informatii despre vaccin a fost transmisa catre toate cultele din tara."Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, a anuntat ca Biserica Ortodoxa Romana va difuza materiale informative despre vaccinare in eparhii, printr-o brosura intitulata", a anuntat duminica seara Ministerul Sanatatii.Brosura intitulata "Vaccinarea impotriva Covid-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura" vine in ajutorul personalului clerical si neclerical din biserici si manastiri astfel incat fiecare sa decida in cunostinta de cauza.Contine informatii despre cum se dezvolta un vaccin si cum functioneaza, dar si un mic dictionar de vaccinare, in care se explica tehnologia folosita pentru serul anticovid. Patriarhia Romana face astfel front comun cu autoritatile si promoveaza in eparhii informatiile medicale privind vaccinurile anti-COVID.Patriarhia Romana a trimis catre toate institutiile sale din tara brosura oficiala provind vaccintare. Purtatorul de cuvant sustine ca toti preotii si personalul clerical trebuie sa fie informati inainte de a lua decizia daca se vor imuniza.