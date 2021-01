Experiment. Locurile pentru programarea la vaccinare, epuizate pentru Bucuresti. Valeriu Gheorghita: "Nu avem suficiente doze, din pacate"

De ce nu mai sunt locuri libere

Un experiment facut in direct, vineri seara, la Digi24 , impreuna cu medicul Valeriu Gheorghita, a aratat ca numarul locurilor pentru programarile la vaccinare in Capitala se epuizasera deja.In prima zi a etapei a doua, a fost un numar impresionant de inscrieri. Aproape 200.000 de romani s-au inscris chiar vineri, 15 ianuarie. Toate locurile rezervate bucurestenilor s-au epuizat in doar cateva ore, iar un loc liber va fi disponibil abia peste 20 de zile. Situatia s-ar putea schimba, insa, in curand, pentru ca sunt asteptate doze suplimentare de vaccin si noi centre de vaccinare.Un operator acre a raspuns apelului Digi 24 a explicat ca nu mai sunt locuri in Capitala si "Pana maine (sambata, n.r), cel putin, nu mai puteti sa faceti programari (pentru Bucuresti - n.r.)".Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID a explicat ca "exista un numar de 20 de zile in care se pot face programari, pana la rapelul de la ziua 21, practic, insa in urmatoarele zile vom reevalua situatia in functie de numarul de doze si sa putem extinde pe o durata mai mare"."Nu avem suficiente doze, din pacate. Daca ne uitam la celelalte tari, toata lumea se uita la Israel in perioada aceasta, dar situatia este cu totul diferita, avand in vedere ca numarul dozelor disponibile este incomparabil mai mare. La acest moment, noi trebuie sa ne adaptam ritmul de vaccinare in functie de numarul de doze pe care le avem disponibile, asigurand pentru fiecare persoana atat doza initiala, cat si rapelul", a spus coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.De asemenea, el a explicat ca practic in fiecare zi se vor elibera locuri. In Bucuresti, sunt 24 de puncte de vaccinare, ceea ce inseamna peste 1.500 de persoane zilnic."Noi am pus in momentul acesta o limita de maximum 600.000 de locuri la nivel national pentru urmatoarele 20 de zile, pentru ca nu vrem sa cadem nici in cealalta extrema, in care sa avem persoane care se programeaza si sa nu avem doze pentru ele", a explicat Valeriu Gheorghita. "In functie de numarul de doze pe care noi le vom avea, practic extindem si crestem atat numarul de centre de vaccinare, cat si numarul de sloturi libere care sa concorde cu dozele disponibile", a adaugat medicul.Mai mult, odata facut contul pe platforma de vaccinare, el nu se inactiveaza, iar atunci cand se intra pe platforma se vede numarul de centre si locuri disponibile. "Orizontul (de asteptare) pe care noi l-am stabilit in acest moment a fost de 20 de zile, insa este o situatie care va fi analizata in zilele urmatoare si vom decide daca crestem numarul, vedem care este raportul la nivel national si care este gradul de ocupare in toate judetele", a mentionat Valeriu Gheorghita.Medicul a spus ca o sa se verifice daca intr-adevar daca sunt toate sloturile ocupate in Bucuresti. "Ne vom uita la numarul de programari din toate judetele, din toate punctele de vaccinare si in functie de ritmul de programare, o sa incercam sa redistribuim, tocmai pentru a creste accesul persoanelor care realmente doresc sa se vaccineze".Vineri, cand a inceput etapa a doua, in cateva ore, 380.000 de sloturi au fost ocupate deja pentru urmatoarele 21 de zile, ceea ce inseamna ca circa 190.000 de persoane s-au programat in data de 15 ianuarie la vaccinare pentru urmatoarele trei saptamani. Au fost 35.000 de utilizatori unici, care au putut sa creeze conturi si sa inscrie maximum 10 persoane. Un slot presupune o doza, doua sloturi presupun vaccin si rapel, a explicat Valeriu Gheorghita.