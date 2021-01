Cat de periculos este vaccinul anti-COVID pentru persoanele alergice: "Alergia la polen, de exemplu, nu este contraindicatie"

Alergia la polietilenglicol

Ce se intampla cu un pacient care intra in soc anafilactic

"Conform recomandarilor oficiale in acest moment, orice persoana care a suferit alergii severe are contraindicatie de a primi acest vaccin. Nu vorbim despre o urticarie banala pe care a suferit-o la alune sau la altceva, vorbim despre soc anafilactic sau fenomene de vasculita sau chiar o urticarie in forma severa, pe tot corpul, suferita la unul dintre componentele vaccinului sau la prima doza. Acestea sunt contraindicatiile", a explicat Gindrovel Dumitra, medic de familie si coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familie.Medicul precizeaza ca in cazul alergiilor cunoscute recomandarea este ca pacientul sa fie monitorizat o jumatate de ora de la administrarea vaccinului."Pentru ceilalti, care au alergii, adica au o rinita alergica, o criza de astm bronsic, o dermatita atopica sau diverse alte alergii la diversi alergeni din mediu nu avem contraindicatie. Doar o precautie. Iar precautia spune ca persoana respectiva trebuie sa ramana cel putin o jumatate de ora dupa administrarea vaccinului in centrul de vaccinare", a mai precizat medicul.Referitor la alergia la ou, pentru care exista precautie de administrare la vaccinul antigripal, medicul a precizat ca "si aici putem discuta despre aceasta recomandare. Si acolo este tot o precautie, nu o contraindicatie absoluta. Iar in cazul vaccinurilor pe care le administram acum pentru coronavirus vorbim in special la alergia la polietilenglicol, unul dintre componentele vaccinului, folosit si la alte medicamente , cum ar fi interferonul care se folosea pe vremuri pentru pacientii cu hepatita B, respectiv hepatita C si care ar putea sa genereze o reactie alergica.Polietilenglicol-ul este continut si in sampon si in diverse cosmetice. Este un stabilizator folosit pentru a asigura stabilitatea vaccinului in perioada transportului si depozitarii si este continut atat de vaccinul Moderna cat si de cel Pfizer. In acest moment se discuta ca ar putea sa fie incriminat de aceste reactii", a explicat medicul.Doctorul Gindrovel Dumitra a mai precizat ca cei care se cunosc alergici la astfel de componente trebuie sa informeze personalul centrului de vaccinare "daca s-a intamplat sa existe o reactie alergica severa, adica soc anafilactic in antecedente. Atunci discutam despre contraindicatii.Daca vorbim doar despre o dermatita usoara dupa folosirea cosmeticului respectiv sau dupa administrarea unui medicament, daca vorbim despre o rinoree sau alte reactii usoare, aceste eveniment nu constituie contraindicatii, ci doar precautii".Medicul a mai precizat ca, "alergia la polen, de exemplu, nu este contraindicatie. Nu se recomanda sa existe teste facute inainte. Doar cei care au avut in antecedente a acestor evenimente, atunci se poate cere o opinie a unui alergolog".In cazul in care un pacient ar face soc anafilactic, personalul medical din centrul de vaccinare respectiv ar trebui sa fie pregatit pentru interventie imediata."Toate centrele de vaccinare au incluse in dotare toate elementele care sunt necesare pentru interventia in soc anafilactic. Exista un protocol, pus la dispozitie de catre comitetul national de coordonare a campaniei de vaccinare, de interventie in caz de soc anafilactic. Exista si adrenalina si oxigen.In SUA, la aproape 2 milioane de doze administrate au fost 21 de reactii anafilactice, adica o incidenta foarte mica. Niciunul nu s-a soldat cu deces pentru ca interventia este rapida si tine in siguranta pacientul. Doar in cazul in care nu se actioneaza intr-un interval de timp rapid atunci, intr-adevar, viata pacientului este pusa in pericol.In cazul in care un pacient are alergie, socul anafilactic se poate instala in intervalul de pana la 15 minute. In rare cazuri se poate intampla sa apara la jumatate de ora, iar in cazuri exceptionale putem vorbi de o reactie anafilactica intarziata undeva la un interval de doua ore.Frecveta aparitiei acestui soc anafilactic este mai mica decat riscul de a traversa strada si sa te loveasca o masina, de exemplu", a mai explicat Dr. Gindrovel Dumitra.Medicul a mai spus ca este posibil ca unii pacienti sa considere reactie severa si in cazul celor usoare. " Unii pacienti pot sa considere o urticarie ca fiind o alergie severa".Citeste si: