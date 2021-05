Peste 1.000 de persoane s-au imunizat in prima zi a maratonului de vaccinare din Iasi. "Ne ajuta pe toti sa ne intoarcem la o viata normala"

"In prima zi a maratonului, la UMF s-au vaccinat 1.002 persoane. Pe parcursul noptii si in dimineata aceasta s-au mai vaccinat inca 350 de persoane. Multumesc conducerii Universitatii de Medicina si Farmacie, cadrelor didactice, medicilor, personalului administrativ si studentilor care, prin organizarea acestui maraton de vaccinare, ne ajuta pe toti sa ne intoarcem la o viata normala", a afirmat prefectul Marian Grigoras.Maratonul de vaccinare impotriva COVID-19 este organizat pentru persoanele de peste 16 ani, in perioada 14 -17 mai, la UMF "Grigore T. Popa" din Iasi. Vaccinarea se face in baza carti de identitate sau a pasaportului, fara a avea programare, incepand cu data de vineri, 14 mai, de la ora 16,00, pana luni, 17 mai, ora 8,00, cu ser Pfizer. Rapelul se va asigura la 21 de zile de la prima doza, in perioada 4 - 6 iunie a.c..Pentru minorii care doresc sa se vaccineze este necesar un acord scris al unui parinte sau tutore legal.La acest maraton sunt 20 de fluxuri de vaccinare si aproape 1.000 de studenti, medici , asistenti medicali si personal administrativ.Pe parcursul celor trei zile de maraton, intre orele 14,00 si 15,00 si 18,00 - 19,00, pe esplanda UMF sunt organizate recitaluri instrumentale, concerte corale, momente coregrafice si piese de teatru, sub egida Ateneului National Iasi.Maratonul de vaccinare este organizat de UMF , in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Iasi, Colegiul Medicilor Iasi, Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, filiala Iasi, Prefectura si Primaria Iasi, Consiliul Judetean si Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.