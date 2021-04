O singura doza de Pfizer, insuficienta in fata infectiei cu noile tulpini ale COVID. Exceptie fac persoanele care au trecut si prin boala STUDIU

Studiul, condus de Imperial College, care a analizat raspunsurile imune in randul lucratorilor din domeniul sanatatii din Marea Britanie dupa prima lor doza de vaccin Pfizer, a constatat ca cei care au avut anterior o infectie usoara sau asimptomatica au avut o protectie sporita impotriva mutatiilor virusului care au aparut in Mare Britanie si Africa de Sud."Raspunsul imun dupa o prima doza de vaccin a fost mai slab in randul persoanele care nu fusesera infectate anterior, acestea fiind expuse noilor mutatii", au spus cercetatorii care conduc lucrarile."Acest studiu evidentiaza importanta obtinerii celei de-a doua doze de vaccin pentru a proteja populatia ", a spus Rosemary Boyton, profesor de imunologie si medicina respiratorie la Imperial, cel care a condus studiul.Persoanele care au primit prima doza de vaccin si care nu au fost infectate anterior cu SARS-CoV-2 nu sunt pe deplin protejate impotriva "variantelor de ingrijorare" circulante.Cercetarea, publicata in revista Science, a analizat probele de sange pentru prezenta si nivelurile de imunitate fata de tulpina originala a SARS-CoV-2, precum si asa-numita varianta britanica, cunoscuta sub numele de B.1.1.7, si o alta cunoscuta ca B.1.351 care a aparut in Africa de Sud.La persoanele care nu avusesera COVID-19, o singura doza de vaccin a produs niveluri mai scazute de anticorpi neutralizanti impotriva virusului original si a variantelor sale mutante.Danny Altmann, profesor imperial de imunologie care a condus studiul, a spus ca acest lucru inseamna ca va exista o "fereastra de vulnerabilitate" pentru oameni intre prima si a doua doza.