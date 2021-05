Vaccinarea in Vama Bors, un fiasco. Doar patru persoane s-au imunizat in doua zile la centrul din punctul de trecere a frontierei

Centrul de vaccinare ofera posibilitatea imunizarii cu serul Johnson & Johnson , care se administreaza o singura data. Vaccinarea se realizeaza zilnic intre orele 8,00-20,00, fara programare.Scopul declarat al organizarii acestui centru la frontiera este "cresterea accesibilitatii la vaccinare a populatiei care intra in Romania pe la frontiera terestra din judetul Bihor".Centrul de vaccinare PTF Bors este situat la 50 de metri de punctul de trecere al frontierei Bors I, pe partea dreapta - pe directia de intrare in Romania si functioneaza in containerul pus la dispozitie de catre Centrul National Militar de Comanda prin Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" Timisoara.Ministerul Apararii Nationale, respectiv Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al Judetului Bihor, asigura personalul implicat in derularea procesului de vaccinare din cadrul centrului.DSP Bihor a mentionat, intr-un comunicat, faptul ca in Romania vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 este "voluntara si gratuita", dar si faptul ca "vaccinarea este solutia optima pentru revenirea la o viata normala, intr-un mediu favorabil si sigur".