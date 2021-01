Spitalul de Boli Infectioase ''Victor Babes'' din Timisoara se pregateste pentru rapelul vaccinarii anti-COVID. Nu au fost reactii adverse

De asemenea, toti cei care s-au vaccinat deja se pregatesc pentru rapelul de la sfarsitul saptamanii viitoare, pana acum nefiind inregistrate reactii adverse dupa administrarea primei doze."Ne pregatim pentru rapelul din 17-18 ianuarie si mai pregatim sa vaccinam in jur de 100 de cadre de la noi, cei care au venit noi rezidenti, precum si care s-au razgandit de la prima tura, iar acum vor sa se vaccineze: De asemenea, mai vaccinam inca 230 de colegi de la Institutul de Boli Cardiovasculare. Partea buna este ca la noi in spital vom ajunge la o cota de vaccinare de 95%. Nu au fost reactii adverse dupa vaccinare", a afirmat Cristian Oancea.Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, Cornelia Bubatu, a anuntat, vineri, ca in ultimele 24 de ore, in cadrul primei etape de vaccinare anti-COVID, la nivelul judetului au fost administrate 998 de vaccinuri.La Spitalul de Copii "Louis Turcanu" Timisoara s-au administrat 165 de vaccinuri (cu un total de 701, in aceasta etapa), la Spitalul Judetean Timisoara 435 doze (total 1.843), Spitalul "Victor Babes" Timisoara ramane la cele 500 de doze administrate initial, cu nicio noua administrare in ultima zi, la Spitalul Municipal Timisoara s-au vaccinat 120 de persoane (total 480), Spitalul CFR Timisoara 88 (total 299), Spitalul Militar Timisoara 15 (total 290). Spitalul Municipal Lugoj a administrat 80 de doze (total 240), la Spitalele Orasenesti din Deta s-au administrat in ultimele 24 de ore 45 de vaccinuri (total 155), la Sannicolau Mare, 30 (total 115), iar la Jimbolia 20 (total 95). Spitalul Orasenesc Faget nu a mai administrat vaccinuri si ramane la cele 60 administrate anterior.La nivelul judetului Timis, s-au administrat 4.778 doze vaccin impotriva virusului SARS-CoV-2.Citeste si: