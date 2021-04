CNCAV: 2.481 de cazuri de coronavirus confirmate la personal sanitar, de la inceputul anului

"Pana la data de 12 aprilie, din totalul personalului medico-social s-au vaccinat 291.812 persoane cu doza I si 261.435 cu doza II. 89,8% au primit si doza a-II-a, pana la acest moment", a transmis, sambata seara, CNCAV.Institutia precizeaza ca "evolutia infectiei cu SARS-CoV-2 indica o scadere semnificativa a mediei saptamanale a cazurilor confirmate, de la aproximativ 70 de cazuri/zi, anterior debutului campaniei de vaccinare, la sub 20 de cazuri/zi (-71%)".In perioada 1.01-11.04.2021 au fost raportate 2.481 de cazuri confirmate la personalul sanitar.Dintre acestia:- 81.3% nu primisera inca nicio doza de vaccin;- 11.7% au fost confirmati in primele 20 de zile dupa prima doza de vaccin;- 0.5% au fost confirmati la mai mult de 20 de zile dupa prima doza de vaccin;- 1.8% au fost confirmati in primele 20 de zile dupa a doua doza de vaccin;- 4.6% au fost confirmati la mai mult de 20 de zile dupa a doua doza de vaccin. In concluzie, aceste date certifica importanta si necesitatea vaccinarii pentru prevenirea maladiei COVID-19.