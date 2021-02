Peste 100.000 de programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca la mai putin de 24 de ore de la debutul inscrierilor

Din totalul persoanelor vaccinate pana in prezent, 50.978 sunt femei si 49.022 sunt barbati.Grupul de comunicare al Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis miercuri, 10 februarie, la ora 13.00, ca au fost activate noile cabinete de vaccinare pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca A doua transa de vaccin AstraZeneca , care consta in 92.400 de doze, soseste joi, 11 februarie, in Romania, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.