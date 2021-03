Premierul Florin Citu: "Romania primeste suplimentar, in luna martie, 170.000 doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer"

"Vesti fantastice pentru romani ! Romania primeste suplimentar, in luna martie, peste 170.000 doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, datorita carora va putea extinde capacitatea de vaccinare pentru a limita raspandirea virusului in zonele puternic afectate", a transmis, joi, premierul Florin Citu.Potrivit acestuia, Comisia Europeana a negociat cu BioNTech-Pfizer furnizarea anticipata a unui numar mai mare de doze care sa permita accelerarea vaccinarii in zonele de focar."Inca 4 milioane de doze vor putea fi distribuite catre Statele Membre, echitabil, in functie de populatia acestora, pana la finalul lunii martie, suplimentar fata de dozele deja programate pentru livrare in aceasta luna", a mai precizat premierul.Marti, vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anuntat ca, potrivit programarilor, Romania va primi 5,7 milioane de doze de vaccin in lunile martie si aprilie.