Peste 3.000 de copii si adolescenti au fost deja programati in platforma de vaccinare anti-COVID din Romania

Potrivit autoritatilor, de marti pana miercuri ora 16.45, au fost deja facute 3.634 de programari pentru categoria de varsta 12 - 15 ani in platforma de vaccinare. In aceasta dimineata, la ora 8:00, numarul celor inscrisi era de 2.166.Joi, ar urma sa fie anuntat si numarul celor vaccinati in prima zi destinata categoriei 12 - 15 ani.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca, de miercuri, copiii care au implinit 12 ani se pot vaccina impotriva COVID-19, platforma de programare fiind modificata astfel incat ei sa poata fi programati prin contul parintilor. Copiii vor fi vaccinati cu serul Pfizer, dupa aceeasi schema ca si la adulti."Este obligatorie acordarea consimtamantului informat de catre parinti sau de catre tutorele legal", a precizat sursa citata.