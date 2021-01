Peste 300.000 de programari pentru vaccinare in etapa a doua. Cate persoane asteapta sa se imunizeze in Bucuresti

"Vineri, 15 ianuarie a.c., incepand cu ora 15.00, a debutat Etapa a II-a a campaniei de vaccinare, destinata persoanelor cu varsta peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de varsta, precum si personalului-cheie care desfasoara activitati in domenii esentiale.Pentru urmatoarele 20 de zile de programare la vaccinare, respectiv perioada 18 ianuarie - 6 februarie, la nivel national s-au realizat 305.562 programari la vaccinare, din cele 364.800 sloturi disponibile. Numai in Bucuresti au fost programate 62.182 locuri de vaccinare, gradul de ocupare fiind in proportie de 100%", arata CNCAV, intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca odata cu deschiderea activitatilor de vaccinare pentru Etapa a II-a, care se deruleaza concomitent cu vaccinarea persoanelor din prima etapa, s-au inregistrat 37.750 apeluri in Call Center (19.770 apeluri preluate), iar pe platforma (vaccinare-covid.gov.ro), au fost inregistrate 2,6 milioane de accesari, cu 107.000 utilizatori unici. Platforma de vaccinare a avut cateva disfunctionalitati pe o perioada de aproximativ 3 ore din cauza transferului datelor inregistrate in aplicatia folosita in Etapa I de vaccinare in aplicatia folosita in Etapa a II-a de vaccinare, dar situatia este sub control iar specialistii STS asigura suportul necesar pentru buna functionare a acesteia.CNCAV mentioneaza ca volumul cererilor a depasit posibilitatea alocarii vaccinurilor din acest moment, aspect care a generat disconfort in randul beneficiarilor. Reamintim, cu acest prilej, ca programarile la vaccinare sunt conditionate atat de numarul dozelor de vaccin aflate in stoc la momentul efectuarii operatiunii, cat si de dinamica solicitarilor de inscriere la momentul respectiv. Cetatenii din Bucuresti se pot programa la vaccinare si in judetul IlfovDe asemenea, in Bucuresti, sunt deschise publicului pentru programare 7 centre de vaccinare avand disponibile 25 de cabinete si o capacitate zilnica de vaccinare a 1.500 de persoane cu prima doza si cu rapel.La nivel national, sunt disponibile 192 de centre de vaccinare, cu 304 cabinete si o capacitate zilnica de vaccinare de 18.240 de persoane cu prima doza dar si cu rapel. Suplimentar, 60 de centre, cu 84 de puncte de vaccinare sunt organizate de Ministerul Apararii Nationale (MApN), iar 39 de centre, cu 45 de puncte de vaccinare, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Acestea asigura vaccinarea personalului din reteaua proprie, conform Etapei a II-a din Strategia nationala privind vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Cetatenii din Bucuresti au posibilitatea sa se programeze la vaccinare si in centrele de vaccinare disponibile la nivelul judetului Ilfov, unde sunt disponibile 7.397 locuri libere; 9.300 locuri de vaccinare au fost deja ocupate din cursul zilei de vineri."In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, saptamanal, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Pe masura ce acestea ajung in Romania, aplicatia se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta. Totodata, pentru gestionarea in conditii optime de siguranta a procesului de vaccinare, numarul centrelor de vaccinare active alocate populatiei va fi suplimentat, gradual si eficace, in concordanta cu volumul solicitarilor populatiei eligibile", mai spune sursa mentionata.Citeste si: