Peste 35.000 de persoane s-au imunizat impotriva noului coronavirus in ultimele 24 de ore. Majoritatea au primit rapelul Pfizer

Dintre acestea, 547 de persoane au primit prima doza de vaccin Pfizer, iar 31.285 - rapelul, in timp ce 3.467 de persoane au fost imunizate cu prima doza de vaccin Moderna.Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 1.029.240 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu 27 decembrie 2020) si 54.856 de doze de vaccin Moderna (vaccinul Moderna se administreaza din 4 februarie 2021), fiind vorba in total despre 1.084.096 de doze de vaccin anti-COVID. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 58 de reactii adverse. De la inceputul imunizarii, s-au inregistrat 2.859 de reactii adverse la vaccinurile Pfizer si Moderna.