Peste 39.000 de doze de vaccin anti-Covid-19 de la Moderna sunt distribuite in tara. Timis primeste cele mai putine doze

Dozele de vaccin se aloca prin calendarul de livrare

Transportul dozelor de vaccin va fi asigurat terestru, cu autospecialele Ministerului Apararii Nationale. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, cu respectarea lantului de frig, la temperatura de +2 - +8 grade celsius.Astfel, din Centrul National de Distributie Bucuresti , dozele vor fi distribuite, dupa cumurmeaza:- Centrul Regional de Distributie Brasov: 5.400 doze;- Centrul Regional de Distributie Cluj: 4.600 doze;- Centrul Regional de Distributie Constanta: 4.100 doze;- Centrul Regional de Distributie Craiova: 4.200 doze;- Centrul Regional de Distributie Iasi: 5.200 doze;- Centrul Regional de Distributie Timisoara: 2.300 doze.- Centrului National de Distributie Bucuresti ii vor ramane alocate 13.500 dozeIn centrele de vaccinare se vor utiliza atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transa anterioara, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus ladispozitie de firma producatoare, sens in care, periodic, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei.Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta.Joi, 4 februarie, autoritatile au anuntat administrarea primelor 6.443 de doze cu vaccinul Moderna . In acelasi interval au fost administrate peste 16.000 de doze cu vaccinul Pfizer, fiind inregistrate 83 de reactii adverse.