Peste 66.000 de persoane, inscrise pe listele de asteptare ale celor 56 de centre ale Ministerului Apararii

"Pana astazi, la ora 18,00, 66.623 de persoane s-au inscris pe listele de asteptare ale celor 56 de centre de vaccinare ale MApN disponibile in platforma de programare dezvoltata de STS - Serviciul de Telecomunicatii Speciale", potrivit unei postari pe pagina de Facebook a platformei RoVaccinare.Incepand de luni, toti cetatenii care doresc sa se vaccineze in cele 56 de centre din reteaua Armatei Romaniei pot sa se inscrie pe listele de asteptare aferente acestor centre, precizeaza sursa citata."Centrul de vaccinare MApN cu cele mai multe persoane inscrise pe lista de asteptare este in Bucuresti , la Comandamentul Brigazii 1 Mecanizata, fiind in asteptare 4.636 de persoane. 287 de medici , 428 de asistenti si 252 se registratori, insumand 966 de persoane, isi desfasoara activitatea in centrele de vaccinare din Ministerul Apararii Nationale", arata sursa citata.Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 54.281 doze de vaccin , dintre care 38.674 - Pfizer, 9.049 - Moderna si 6.558 - AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.