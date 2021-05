Bilantul COVID-19 dupa mai bine de un an de pandemie: 3,54 de milioane de morti, in lume

Prima livrare de vaccin in Burkina Faso

Situatia pandemiei de coronavirus la nivel global

Iata ce se intampla in lume in prezentIntreaga populatie majora a Frantei se poate vaccina incepand de luni impotriva covid-19 - dupa abandonarea criteriilor de varsta si starea sanatatii -, o "etapa-cheie" in vederea unei evitari a unei intensificari a epidemiei, in contextul unei relaxari a restrictiilor in tara.La 15 iunie, "exista sanse bune sa depasim" obiectivul Guvernului de vaccinare cu prima doza a 30 de milioane de persoane, a apreciat la postul LCI profesorul Alain Fischer, "Domnul Vaccin" in Guvernul francez, care catalogheaza aceasta noua largire a campaniei de vaccinare drept o "etapa-cheie" a protejarii populatiei si "revenirii la o viata tot mai normala".OCDE si-a revizuit in crestere previziunile cu privire la cresterea economica in 2021 - la 5,8% - si in 2022 - la 4,4% -, insa avertizeaza cu privire la o noua scadere a economiei din cauza unei persistente a unor "tendinte contrare".Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) isi exprima ingrijorarea mai ales fata de vaccinarea impotriva covid-19 - prea lenta in tarile sarace - si nervozitatea pietelor financiare.Cu doua saptamani inaintea lanasrii teoretice a Copa America, in perioada 13 iunie-10 iulie, Neymar Lionel Messi si alte staruri ale fotbalului sud-american nu stiu unde va avea loc evenimentul, dupa ce Argentina s-a retras luni, din cauza pandemiei covid-19.Confederatia sud-americana a Fotbalului (Conmebol) da asigurari ca are solutii, insa nu le prezinta.Burkina Faso a primit duminca seara aproximativ 115.000 de doze de vaccin impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, fnantate prin dispozitivul Covax, care vor permite aceste tari sarace din Africa de Vest sa inceapa la 2 iunie o prima faza a vaccinarii.Aceasta tara a inregistrat 13.430 de contaminari cu noul coronavirus si 166 de morti din cauza covid-19 si era una dintre ultimele tari din Africa de Vest care nu si-au lansat vaccinarea impotriva epidemiei.Membrii Organizatiei Mondiale a Sanatataii (OMS), aflati in centrul unei batalii impotriva covid-19, au adoptat o rezolutie privind o consolidare a organizatiei, dupa o saptamana de dezbateri.Principala miza a reuniunii, o reforma a agentaiei ONU si a capacitatii sale de a coordona reactia fata de crize sanitare mondiale si de a preveni epidemii viitoare, a dominat dezbaterile, in contextul in care OMS si comunitatea internationala au fost incapabile sa previna pandemia covid-19.Pandemia s-a soldat cu cel putin 3.543.125 de morti in lume de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de AFP in baza unor surse oficiale.Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel mai mare numar de decese din cauza covid-19 sunt Brazilia (461.931), India (329.100), Mexicul (223.507) si Regatul Unit (127.781).Aceste date, care au la baza bilanturi oficiale ale autoritatilor nationale in domeniul sanatatii, sunt per ansambu subevaluate. Ele nu iau in calcul revizuiri in crestere, realizate ulterior de catre organizatii statistice.Tinand cont de supramortalitatea directa si indirecta legate de covid-19, OMS estimeaza ca bilantul real al pandemiei este "de doua-trei ori mai mare".