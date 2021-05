Pfizer studiaza varianta administrarii celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID in combinatie cu un vaccin impotriva bolilor respiratorii

Obiectivul studiului este de a intelege daca aceasta combinatie de vaccinuri este sigura si reactia sistemului imunitar dupa adaugarea unui vaccin pneumococic la vaccinul pentru Covid-19, potrivit Pfizer.Vaccinul pneumococic candidat, 20vPnC, este dezvoltat pentru protejarea adultilor impotriva a 20 de serotipuri responsabile de majoritatea bolilor pneumoccocice invazive si pneumonie.Noul studiu va include 600 de adulti care vor fi recrutati din studiul pentru vaccinul pentru Covid-19, in stadiu tarziu, al celor doua companii, dupa ce acestia au primit a doua doza de vaccin cu cel putin sase luni inainte de a intra in studiul de co-administrare.S-a recomandat anterior ca vaccinurile pentru Covid-19 sunt sigure pentru a fi administrare singure. Dar, pe baza experientei cu vaccinuri non-Covid, Centrul SUA pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a declarat ca vaccinurile COVID-19 si alte vaccinuri pot fi administrate simultan sau in aceeasi zi.In decembrie, Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a acceptat sa evalueze cu prioritate o cerere a Pfizer de licenta pentru administrarea vaccinului 20vPnC la adulti cu varste de peste 18 ani si a stabilit o data pentru decizie in luna iunie.Doua luni mai tarziu, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a acceptat cererea companiei de autorizare a introducerii pe piata a 20vPnC.