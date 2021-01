Pfizer anunta ca are un "plan" pentru a limita intarzierile de livrare a vaccinurilor anti-COVID

"Pfizer si BioNTech au dezvoltat un plan care va permite cresterea capacitatilor de fabricare in Europa si de a furniza mai multe doze in al doilea trimestru", au anuntat cele doua companii intr-un comunicat comun."Vom reveni la calendarul initial de livrari in Uniunea Europeana incepand din 25 ianuarie, cu o crestere a livrarilor incepand cu 15 februarie", au adaugat cele doua grupuri, indicand ca sunt necesare modificari ale proceselor de productie.Grupul american Pfizer, asociat cu laboratorul german BioNTech, a avertizat vineri ca nu va fi in masura, pana la inceputul lui februarie, sa furnizeze in tari din UE cantitatile saptamanale la care s-a angajat.CITESTE SI: