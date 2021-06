Pfizer ar putea aproba a treia doza de vaccin pentru a proteja mai bine impotriva noilor variante de virus

Pfizer desfasoara studii asupra tuturor variantelor coronavirusului SARS-CoV-2 care apar, "de la cele initiale si pana la cele care au aparut mai tarziu", la ora actuala fiind in desfasurare un studiu asupra variantei Delta (varianta indiana), care se transmite de doua ori mai rapid decat tulpina initiala, a mai spus reprezentantul companiei farmaceutice.Pe de alta parte, el a mentionat ca sunt in curs evaluari privind imunitatea oferita de serul Pfizer-BioNTech deja folosit, iar rezultatele din prezent arata ca indicii de imunizare in cazul primelor persoane vaccinate cu schema completa se mentin la peste 90% sase luni mai tarziu.Citeste si: Romanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 primesc cate o zi libera platita pentru fiecare doza. Ce beneficii au parintii adolescentilor imunizati