Cofondatorul Pfizer, increzator ca vaccinul este eficient si impotriva tulpinii indiene: "Pana acum am obtinut rezultate bune"

"Metoda noastra se bazeaza pe experienta capatata impotriva cancerului. Am experimentat cu multe variante si, pana acum, cu toate am obtinut rezultate bune", a declarat Sahin, la o intalnire online cu reprezentanti ai mass-media din Germania. Sunt increzator ca vom obtine rezultate bune si impotriva variantei indiene", a spus el referitor la aceasta mutatie a virusului SARS-CoV-2, mult mai agresiva decat cele detectate anterior. "Pana acum, vaccinul a dovedit eficacitate practic impotriva tuturor mutatiilor cunoscute", a insistat el.Ugur Sahin, care conduce BioNTech impreuna cu sotia sa, cercetatoarea Ozlem Turec, a avertizat ca in orice caz eficacitatea maxima a vaccinului - de 97% - este atinsa dupa sapte zile de la administrarea celei de-a doua doze.El a reamintit, totodata, ca dupa sase luni de la atingerea acestei imunitati maxime, dupa a doua doza, aceasta incepe sa scada.Potrivit estimarilor actuale, acest lucru inseamna ca dupa trecerea a intre noua luni si un an, este nevoie de administrarea unei a treia doze de vaccin , pentru a garanta mentinerea unei imunitati maxime.Sahin s-a aratat, de asemenea, precaut referitor la liberalizarea restrictiilor pentru cei vaccinati.Este clar ca acest lucru va avea loc, deoarece "toti ne dorim sa revenim la normalitate", dar trebuie sa evitam sa facem "discriminare" intre cei vaccinati si cei care inca nu au avut acces la vaccin, a subliniat el."Trebuie sa fim precauti si sa nu cadem in asa numita 'cultura a invidiei'", a incheiat responsabilul BioNTech.