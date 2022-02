Grupul farmaceutic american Pfizer estimeaza ca vanzarea vaccinului impotriva COVID-19, pe care l-a dezvoltat in parteneriat cu societatea germana in domeniul biotehnologiei BioNTech, urmeaza sa atinga 15 miliarde de dolari in anul 2021 - o suma colosala, care ar putea fi si mai mare in cazul in care laboratorul semneaza contracte suplimentare, relateaza AFP.

Acest vaccin ar urma sa fie, astfel, unul dintre cele mai mari succese din istoria farmaceutica.

Pfizer - care si-a prezentat marti rezultatele trimestriale - estimeaza sa inregistreze o marja inainte de impozitare de 25-30%.