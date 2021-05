Pfizer anunta ca nu este necesara o noua formula a vaccinului pentru noile tulpini COVID-19

''La ora actuala nimic nu indica faptul ca o adaptare a actualului vaccin al BioNTech impotriva principalelor variante emergente identificate ar fi necesar'', noteaza compania germana intr-un comunicat publicat cu ocazia prezentarii rezultatelor sale financiare.Totusi, BioNTech adauga ca pune la punct ''o strategie completa pentru a face fata acestor variante daca va fi nevoie in viitor'', mentionand ca pentru o asemenea eventualitate a inceput din luna martie teste asupra unei versiuni modificate a vaccinului sau, specifica noilor variante ale coronavirusului.''Obiectivul acestui studiu este explorarea modalitatii de reglementare pe care BioNTech si Pfizer ar urma-o daca SARS-CoV-2 s-ar schimba suficient de mult incat sa necesite actualizarea vaccinului'', explica laboratorul german.O evaluare este de asemenea in curs pentru estimarea efectului unei eventuale a treia injectii cu serul Pfizer/BioNTech (dupa prima doza si rapel) asupra prelungirii imunitatii si protectiei impotriva variantelor coronavirusului.Directorul general al BioNTech, Ugur Sahin, a declarat in luna aprilie ca vaccinul Pfizer/BioNTech este eficace impotriva variantei indiene a coronavirusului.Asocierea celor doua companii farmaceutice a estimat initial pentru anul acesta o productie de 2,5 miliarde de doze de vaccin, pe care incearca sa o creasca la 3 miliarde de doze. Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost livrat pana in prezent in mai mult de 90 de tari.Conform rezultatelor financiare publicate luni, BioNTech a obtinut in primul trimestru al acestui an un profit de 1,13 miliarde de euro, la o cifra de afaceri de peste 2 miliarde de euro, fata de cifra de afaceri de 27,7 milioane de euro din primul trimestru al anului trecut.