Pfizer si BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani

Vaccinul pentru copii

Primii voluntari din faza initiala a studiilor clinice au fost vaccinati miercuri, a declarat purtatoarea de cuvant a Pfizer, Sharon Castillo.Vaccinul Pfizer/BioNTech a fost autorizat in Statele Unite la sfarsitul lunii decembrie pentru persoanele cu varsta de 16 ani si peste. Aproape 66 milioane de doze de vaccin au fost administrate in Statele Unite pana miercuri dimineata, potrivit datelor oferite de Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA.Studiul pediatric, care va include si bebelusi de 6 luni, are loc dupa unul similar lansat de Moderna saptamana trecuta.Numai vaccinul Pfizer/BioNTech este utilizat la copiii de 16 si 17 ani din Statele Unite. Vaccinul produs de Moderna a fost autorizat pentru persoanele cu varsta de 18 ani si peste, si pana acum niciun vaccin anti-COVID19 nu a primit unda verde pentru utilizare la copiii sub 16 ani.Pfizer si BioNTech intentioneaza sa testeze initial siguranta vaccinului lor la trei dozaje diferite - 10, 20 si 30 micrograme - in studii clinice de faza I si II cu 144 de participanti.Ele intentioneaza sa extinda ulterior testarea la o etapa cu 4.500 de participanti in care vor analiza siguranta, tolerabilitatea si raspunsul imun generat de vaccin , probabil prin masurarea nivelurilor de anticorpi la subiectii tineri.Sharon Castillo a declarat ca Pfizer si BioNTech spera sa obtina date in urma studiilor clinice in doua jumatate a anului 2021.Pana acum, Pfizer a testat vaccinul la copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. Compania se asteapta sa aiba date in urma acestor studii in urmatoarele saptamani, a mai spus Castillo.