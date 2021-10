Cifră alarmantă cu privire la procentul din populația de peste 80 de ani vaccinată împotriva COVID

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat că aproape 40 la sută dintre persoanele vaccinate provin din populaţia activă, de peste 40 de ani, în timp ce doar aproximativ 25 la sută din populaţia peste 80 de ani s-a imunizat. Gheorghiţă a menţionat că este posibil ca până la finalul anului să depăşim pragul de 70 la sută rată de vaccinare la nivelul întregii ţări.

"Aproape 40 la sută dintre cei care s-au vaccinat sunt persoane sub 40 de ani. Aproape 40 la sută dintre cei care s-au vaccinat sunt între 40 şi 60 de ani, deci în general populaţia activă care este în câmpul muncii, care este angajată, care lucrează şi doar peste 22 la sută sunt persoane peste 60 de ani, ceea ce din punct de vedere al riscului de a face o formă gravă de boală nu este foarte bine”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, la Digi 24, vineri seara.

Medicul a atras atenţia că la populaţia peste 80 de ani rata de vaccinare este scăzută.

"Şi rămâne o problemă fiindcă rata de acoperire vaccinală la cei peste 80 de ani, care au cel mai mare risc de deces, este în continuare mică, de aproximativ 25 la sută. Deci până într-un sfert din cei care au peste 80 de ani au primit în momentul de faţă cel puţin o doză de vaccin”, a explicat Gheorghiţă.

Valeriu Gheorghiţă a mai declarat că dintre persoanele internate în Terapie Intensivă cele mai multe sunt nevaccinate.

"Cea mai mare parte a persoanelor care sunt în Terapia Intensivă sunt persoane nevaccinate, sunt în general persoane cu vârste de peste 65 de ani şi sunt persoane care au şi afecţiuni cronice asociate, tocmai de aceea mesajul este foarte clar pentru cei mai vulnerabili, să nu mai amâne decizia de vaccinare pentru că acest lucru se reflectă la nivel individual, asupra riscului de a face o formă gravă, mai mult decât asupra riscului de a transmite boala mai departe. Pentru că o persoană de 80 de ani nu are o mobilitate crescută, nu interacţionează cu foarte multe persoane”, a arătat Gheorghiţă.

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a subliniat că este posibil ca România să ajungă până la finalul anului la o rată de vaccinare de 70 la sută.

"Am putea să depăşim pragul de 70 la sută rată de vaccinare, până la finalul acestui an. Matematic, ar presupune să avem cel puţin 80.000 de persoane care se vaccinează în fiecare zi, persoane noi, aşa încât în următoarele două luni ar trebui să vaccinăm cel puţin 4,8 milioane de persoane şi în felul acesta am ajunge la 12 milioane de persoane vaccinate, sigur, cu cel puţin o doză. Impactul următoarelor valuri ar fi mult redus la nivel populaţional”, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă.

Ads