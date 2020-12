Coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, despre riscul ca o persoana vaccinata sa transmita virusul: "Foarte probabil ca riscul de infectie este mic"

"As vrea sa plecam de la niste dovezi medicale. Ceea ce stim in momentul de fata, eficacitatea acestui vaccin este in procent de 95% fata de boala simptomatica. Adica omul nu mai dezvolta simptomatologie. Nu avem date certe legate de protectia fata de infectia asimptomatica, dar foarte probabil ca riscul de infectie este mic si in consecinta riscul de transmitere este mic (...) Ceea ce noi stim este ca acest vaccin ne protejeaza fata de imbonavire, iar noi din acest punct de vedere avem cele mai importante beneficii: riscul sa mai facem o forma severa scade, nu mai vedem oameni in spitale sau care ajung la terpie intensiva sau nu mai aveam parte de blocaje economice, sociale, practic ne putem relua normalitatea", a declarat Valeriu Gheorghita la B1 TV Medicul a mai declarat ca pana in prezent, campania de vaccinare din Romania se desfasoara in conditii "normale".