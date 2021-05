Putem sau nu sa consumam alcool inaintea vaccinului anti-COVID. Cat influenteaza un pahar de vin sau o bere

Valeriu Gheorghita: "Nu exista date care sa arate un profil de siguranta nefavorabil"

Ce spun medicii straini despre consumul de alcool inainte de vaccinare

Ce este indicat sa facem sau sa nu facem inainte sa ne fie administrat serul impotriva COVID dar si dupa? Este principala intrebare pe care si-o pun multi dintre cei care vor sa se imunizeze.Intr-o postare de la inceputul lunii februarie pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii, este indicat ca alcoolul sa fie evitat in perioada respectiva, insa"Daca se intampla sa beti 1-3 unitati de alcool, este bine sa nu amanati si sa mergeti sa va vaccinati conform programarii".1 unitate = 12 g alcool pur = 1 bere (350 ml) = 1 pahar vin (150 ml) = 1 shot de tarie (40 ml).Ulterior, aceasta precizare a fost scoasa.De altfel, la inceputul lunii februarie, medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare le recomanda cetatenilor sa nu consume alcool in preajma vaccinarii."Categoric descurajam si recomandam reducerea la minimum a consumului de alcool. De aceea persoanele care au aceasta obisnuinta. Trebuie sa intelegem ca prin consum de lunga durata vom inregistra o scadere a raspunsului imun, deci este un motiv de imunodepresie, de diminuare a raspunsului imun post vaccinare.In conditiile in care in ziua vaccinarii sau dupa exista o expunere la cantitati variabile de alcool, nu exista un impact direct asupra eficacitatii vaccinului sau asupra profilului de siguranta, altul decat cel legat strict de consumul de alcool.Nu exista date care sa arate un profil de siguranta nefavorabil, dar evident ca nu recomandam consumul de alcool in nici un context", a declarat Valeriu Gheorghita, conform Mediafax Dr. Adrian Marinescu medic infectionist la Institutul Matei Bals din Capitala a precizat ca este extrem de importanta cantitatea de alcool pe care o consumam inainte de a face vaccinul."Datele stiintifice pe care le avem nu vorbesc de o legatura intre consumul de alcool si vaccinare. Practic, omul poate sa bea un pahar - nu se intampla nimic, dar niciun exces nu este recomandat, nu neaparat in cazul vaccinului impotriva SARS-CoV-2, ci in general. Pentru ca se spune ca un consum important de alcool poate sa scada imunitatea si atunci ai nevoie de un sistem imunitar echilibrat, care sa determine un raspuns imun", a explicat medicul, pentru Libertatea Iata recomandarile Ministerului Sanatatii in legatura cu ce este de facut inainte de vaccinare dar si dupa.Ce trebuie sa fac inainte de vaccinare?Dormiti bine in noaptea dinaintea vaccinarii. Un somn odihnitor si linistit ajuta sistemul imunitar;Nu este recomandat sa luati paracetamol sau ibuprofen inainte de vaccinare pentru prevenirea eventualelor efecte adverse ale vaccinului;Pacientii care iau paracetamol sau ibuprofen pentru boli pre-existente nu trebuie sa intrerupa tratamentul inainte de vaccinare.Ce trebuie sa fac dupa vaccinare?Puteti sa mancati si sa beti apa dupa ce v-ati vaccinat;Desi nu este contraindicat, pentru o eficienta cat mai mare a vaccinului, se recomanda sa evitati consumul de bauturi alcoolice, mai ales in cantitati excesive, timp de doua saptamani de la vaccinare.In cazul in care va doare bratul in care vi s-a administrat vaccinul, aplicati un prosop curat, umezit in apa rece pe zona injectarii. De asemenea, efectuarea de exercitii cu bratul ajuta la ameliorarea durerii.Daca aveti stare febrila, beti multe lichide.Puteti lua paracetamol sau ibuprofen pentru ameliorarea disconfortului cauzat de eventuala aparitie a unei stari febrile si / sau dureri de cap.Contactati doctorul daca efectele adverse nu dispar in cateva zile.Pot sa ma intorc la lucru dupa ce m-am vaccinat?Da, dupa vaccinare va puteti intoarce la lucru atata timp cat va simtiti bine. Daca va doare tare bratul in care vi s-a facut injectia, puteti intampina dificultati in ridicarea obiectelor grele. Daca va simtiti foarte obosit, este recomandat sa evitati sa conduceti. In general, efectele adverse dispar in cateva zile de la administrarea vaccinului.Intr-un articol publicat pe site-ul metro.co.uk se arata ca, eocamdata, expertii recomanda oamenilor sa evite alcoolul dupa ce au primit vaccinul, dupa ce unii au avertizat ca alcoolul poate reduce raspunsul sistemului imunitar la acesta.Unii, inclusiv profesorul imunolog Sheena Cruickshank, au sugerat ca persoanele care primesc jabs ar trebui sa evite consumul de alcool, deoarece modifica compozitia microorganismelor din intestin care ajuta la oprirea trecerii bacteriilor si virusilor.Dr. Ronx Ikharia, expert in medicina de urgenta, a descoperit, de asemenea, ca trei pahare de Prosecco au redus nivelul de celule albe din sange, inclusiv limfocite care ajuta la atacul virusilor cu anticorpi, pana la jumatate.Charity Drinkaware a publicat indrumari care incurajeaza oamenii sa se vaccineze chiar daca au baut alcoolContinua sa spuna ca "desi nu exista date publicate despre efectele specifice ale alcoolului asupra raspunsului corpului uman la vaccinarea Covid-19, exista unele dovezi ca consumul de alcool, in special consumul regulat de alcool, ar putea interfera cu capacitatea corpului dumneavoastra pentru a construi imunitate ca raspuns la unele vaccinuri.Un purtator de cuvant al Agentiei de reglementare a medicamentelor si produselor medicale (MHRA) a reiterat acest lucru, spunand: "In prezent nu exista dovezi ca consumul de alcool interfereaza cu eficacitatea vaccinurilor Covid-19.Medicii recomanda, totusi, abstinenta de la alcool in perioada vaccinarii