Peste 30% din populatia Capitalei, vaccinata impotriva COVID-19 cu cel putin o doza

"Rata de vaccinare in Bucuresti? Sunt aproximativ 674.000 de oameni care sunt vaccinati cu cel putin o doza. Asta inseamna aproximativ 31% din populatia totala si din populatia eligibila undeva la 42-43", a declarat A lin Stoica , chestionat vineri care este in momentul de fata rata de vaccinare in Capitala.