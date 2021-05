Prefectul Capitalei sustine ca mai putin de jumatate dintre profesorii din Bucuresti sunt vaccinati

In contextul in care municipiul Bucuresti se apropie de atingerea ratei de infectare care ar permite revenirea la scoala a tuturor elevilor, respectiv sub 1 la mie, prefectul Alin Stoica a fost intrebat, miercuri seara, la Digi 24, care este rata de vaccinare in randul profesorilor."Din ultimele discutii (...) inteleg ca undeva in jur de 40% - jumatate cel mult", a afirmat Stoica.Acesta a precizat ca si-ar dori ca procentul celor vaccinati sa fie mai mare."Nu e vorba daca sunt eu multumit sau nu. Putem sa spunem ca o rata de vaccinare mica in toate institutiile, nu doar la scoala, aduce cu ea nesiguranta si atunci evident ca mi-ar placea sa vad in toate institutiile, nu doar an scoli, rata de vaccinare peste 50%", a mai declarat prefectul Capitalei.Intrebat cine ce ar trebui sa faca pentru ca rata de vaccinare a angajatilor din invatamant sa creasca, Alin Stoica a declarat: "Nu cred ca este vorba doar despre profesori, ci este vorba despre noi toti. Ca sa avem o rata de vaccinare cat mai mare pe toate grupele de populatie cred ca ar trebui sa avem o comunicare cat mai eficienta ca sa ajungem cat mai usor la oameni. Si lucrul acesta a inceput cumva sa fie vizibil acum, vedem ca toata lumea se preocupa de acest tip de comunicare si ar mai trebui sa cautam niste vectori potriviti oentru fiecare segment al populatiei astfel incat mesajul sa ajunga nu doar sa fie auzit, dar si sa fie credibil si sa fie transmis de acele persoane care au autoritate informala in comunitatile respective".Alin Stoica crede ca la finalul saptamanii viitoare, daca se mentine trendul, s-ar putea ajunge la rata pentru scenariul verde."Daca se pastreaza acest trend si nu vor fi niciun fel de influente din perioadele anterioare, cand au fost un pic mai relaxate lucrurile, atunci, da, este posibil sa ajungem spre 1 la mie. Trebuie sa vedem de fapt ca descresterea este din ce in ce mai mica. Pasul este mai mic. Si atunci s-ar putea sa fie o perioada mai lunga pana cand ajungem acolo", a mai afirmat Alin Stoica.