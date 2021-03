Premiera nationala, la Timisoara. Vaccinarea anti-COVID se poate face in cabinetele medicilor de familie

CITESTE SI:

Potrivit adevarul.ro , primarul Timisoarei, Dominic Fritz , a anuntat ca la Timisoara se deruleaza un proiect pilot prin care 50 de medici de familie primesc cate 100 de doze de vaccine Johnson&Johnson pe care le pot administra pacientilor pe care ii au in grija."E clar ca medicul de familie este cel mai apropiat de oameni si avem nevoie de sprijinul medicilor de familie sa grabim acest proces. In cursul zilei de sambata am transmis un apel catre medicii sa se inscrie in acest program. Le multumesc celor 50 de medici care s-au inscris pana in ziua de azi in proiectul nostru pilot.Astazi vom trimite aceste cereri de inscriere ca sa fie operate in platforma nationala de vaccinare. Fiecare medic inscris va primi 100 de doze de vaccine si consumabilele aferente si 100 de teste rapide pentru cabinetul lui", a declarat primarul Timisoarei, Dominic Fritz.Sursa citata a mai aratat ca Dominic Fritz a anuntat ca medicii implicati in program primesc pentru fiecare pacient vaccinat suma de 70 de lei, din care 30 de lei de la Ministerul Sanatatii si 40 de lei sponsorizare de la Profi."Momentan este doar un proiect pilot pentru ca nu exista un cadru de finantare foarte clar. Pentru moment, am gasit o solutie hibrida cu sprijinul mediului de afaceri. Medicii de familie vor primi 30 de lei/pacient de la Ministerul Sanatatii si 40 de lei/pacient obtinuti printr-un contract de sponsorizare cu lantul de magazine Profi", a mai declarat Fritz, potrivit caruia medicii de familie implicati in proiect ar putea incepe vaccinarea "in urmatoarele zile"."Medicii de familie se vor adresa pacientilor de pe listele proprii. Ei isi vor face programarile. Vaccinurile vor fi aduse de la DSP cu o masina frigorifica. Noi speram ca acest proiect se va dezvolta. El vine sa suplimenteze activitatea din centrele de vaccinare. Este necesara o implicare a medicilor de familie pentru a ajunge la o imunitate de grup pentru a impiedica raspandirea virusului", a declarat si doctorul Mihai Iacob, potrivit adevarul.ro.La randul sau, Elisabeta Spataru, a declarat ca medicii de familie au ramas la aceeasi subfinantare odata cu aprobarea bugetului. "Solutia era sa gasim un alt sprijin si sprijinul a venit din partea locala. Primaria Timisoara a inteles exact rolul medicului de familie in sistemul sanitar. Centrele de vaccinare, pe langa ca sunt foarte costisitoare, nu pot acoperi necesarul la nivel national. Se va ajunge la medicul de familie, dar fara finantare va fi un esec national. Cu 30 de lei care ne sunt oferiti prin Ordonanta 3 este insuficient sa acopere munca, efortul, implicarea medicului de familie", a declarat medicul Elisabeta Spataru.