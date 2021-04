Inca 171 de centre de vaccinare se deschid de saptamana viitoare in Romania

"In ceea ce priveste campania de vaccinare, saptamana viitoare, se mai deschid 171 de centre noi pentru vaccinare. Dupa 15, vom avea capacitatea sa vaccinam 100.000 de persoane pe zi. Este foarte important pentru toata lumea sa inteleaga ca este singura solutia de a depasi pandemia. Pe langa faptul ca este singura solutie de a deschide economia, este important si din punct de vedere al sanatatii, doar prin vaccinare putem sa mergem mai departe si putem sa lasam pandemia in urma, de aceea am facut tot ce este posibil, toate resursele necesare pentru a avea dozele de vaccin, a spus Citu.