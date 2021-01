Premierul Florin Citu se vaccineaza public anti-COVID, sambata 16 ianuarie. Va merge la Spitalul Militar

"Sambata ma vaccinez si va fi public", a spus Citu la o conferinta de presa.Startul celei de-a doua etape a imunizarii anti-COVID l-a dat presedintele Klaus Iohannis care s-a vaccinat intr-un eveniment public, vineri, 15 ianuarie."Pentru a marca debutul, eu ma voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie", a spus seful statului cadrul conferintei de presa de la Palatul Cotroceni."E o procedura simpla, nu doare si vreau sa subliniez ca acest vaccin este sigur, e eficient si recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea, impreuna cu procedurile de restrictie, ne vor scoate din pandemie. Va multumesc si va doresc tuturor multa sanatate!", a spus presedintele, vineri, dupa vaccinare.Intrebat de jurnalisti de ce nu s-a vaccinat pana acum, presedintele a raspuns: "Nu am dorit nici eu, nici premierul sa ne bagam in fata. Ar fi fost mesajul gresit".In cadrul acestei etape se vor vaccina persoanele peste 65 de ani, cetatenii cu grad ridicat de risc, dar si cei care lucreaza in domeniile esentiale.