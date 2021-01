Preot care sustine ferm vaccinarea anti-COVID: "Accept mai degraba sa fiu luat de fraier decat sa port pe constiinta ca am trimis pe cineva prea devreme la Domnul"

Postarea face referire la semnalele trimise in comunitatile in care slujesc de catre doi preoti romani. Este vorba despre parintele Dorel Galan, de la Biserica "Sfantul Gheorghe" din Cluj, si despre preotul Bogdan Chiorean, care slujeste intr-un spital din Cluj.Iata, mai jos, cuvintele de multumire adresate celor doi de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii:"Celor ce neaga realitatea virusului, le-as propune pariul lui Pascal adaptat pentru situatia aceasta: daca virusul nu exista si eu dau crezare ideii, nu pierd nimic. Daca insa exista si e periculos iar eu nu dau crezare ideii, deja am o problema. E un pariu fara risc. Accept mai degraba sa fiu luat de fraier decat sa port pe constiinta faptul ca poate, din pura ignoranta sau prostie, am trimis pe cineva la ATI sau, mai grav, prea devreme la Domnul" spune parintele Dorel Galan, care slujeste la Biserica Sfantul Gheorghe din Cluj.Parintele Bogdan Chiorean care slujeste intr-un spital din Cluj, ne spune: "Unii se vaccineaza. De frica. Altii nu se vaccineaza. Dintr-o alta frica. Am trecut prin boala, probabil am anticorpi. Nu stiu cati si nici cat timp raman la un nivel protectiv. Si nici nu ma intereseaza. Pentru ca am taria morala sa recunosc faptul ca dispun de o cunoastere limitata si pretuiesc oamenii care se straduiesc sa ne fie bine".Cei doi preoti ne inspira, prin credinta lor, dar si prin increderea pe care o au in oameni. Oameni de stiinta, personal medical si noi, semenii lor. Ei au ales sa se vaccineze impotriva COVID-19".