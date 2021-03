Cum vor evolua preturile vaccinurilor anti-Covid dupa pandemie. Previziunile expertilor din industria farmaceutica

Pretul actual al vaccinurilor anti-Covid nu este stabilit de legea cererii si a ofertei pe o piata libera, arata o analiza a prestigioasei publicatii economice Forbes Nevoile guvernelor, precum si competitia intre statele aflate in ample campanii de vaccinare, au determinat stabilirea unor preturi "subiective" sau "pandemice".Un vaccin Pfizer in doua doze are acum un pret de 39 dolari, in timp ce vaccinul Moderna costa 32 de dolari. Nou intrat pe piata, vaccinul intr-o singura doza de la Johnson & Johnson are un pret de doar 10 dolari. Aceste preturi sunt accesibile si asemanatoare cu pretul vaccinelor gripale anuale, care variaza intre 39 si 41 de dolari.Unii experti preconizeaza ca, dupa incheierea pandemiei, pretul vaccinurilor anti-Covid va creste. Factorii care vor influenta noile preturi pot fi: eficacitatea vaccinurilor, numarul de rapeluri sau utilitatea clinica.Mai pot fi luate in calcul si aparitia altor tipuri de vaccinuri sau mutatiile pe care le poate avea virusul.Aceste preturi stabilite pe o piata libera, pe care le-am putem numi "preturi endemice", vor fi diferite fata de preturile actuale, asa cum precizeaza publicatia Forbes